L’Ajuntament de Manresa ha publicat una altra edició de la Guia d’Activitats Extraescolars per a Infants i Joves, que actualitza l’anterior i que recull un centenar de propostes accessibles i gratuïtes que tindran lloc durant tot el curs a la ciutat. La nova actualització ofereix un recull més ampli d’activitats gratuïtes i accessibles per permetre que les famílies tinguin més recursos per donar suport als seus fills i filles en el procés d’aprenentatge.

El document recull tant les activitats que impulsa l’administració pública com aquelles que ofereixen altres associacions o col·lectius de Manresa. Es farà arribar als centres educatius de la ciutat per tal que cada centre en faci difusió a les famílies. També es farà arribar a tots aquells agents que formen la comunitat educativa de la ciutat. L’objectiu de la guia és possibilitar l’accés i la millora de les activitats de lleure i extraescolars per seguir avançant en la millora d’oportunitats educatives de lleure per a tothom. El document té en compte que els infants i joves no aprenen només als espais formals d’aprenentatge i, per tant, és important divulgar les oportunitats educatives que ofereix el conjunt de la ciutat en el temps de lleure.