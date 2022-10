La nit va començar amb problemes de llums, de so, de veu i acudits dolents. Els problemes de so i una il·luminació insegura va anar boicotejant tot el concert. «Aquest és el primer bolo, si realment seguiu venint és que sou fans», van dir elles mateixes en to de broma. Marala presentava el disc Jota de morir i el concert va ser transmès per La Xarxa.