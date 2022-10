La secció sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, majoritària a l’Ajuntament de Manresa, i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central han expressat en un comunicat fet públic aquest dilluns «la nostra profunda preocupació i el més sincer rebuig per les expressions de Jordi Vila i Marta a l’acte de presentació de la candidatura municipal Impulsem Manresa».

En un document amb sis punts, entre d’altres, afirma que les paraules de Vila «demostren ignorància pel que fa a la funció del personal habilitat nacional a les administracions públiques, Secretaria i Intervenció, ja que tenen atribuïdes per llei les tasques d'auditar i fiscalitzar la gestió municipal, i la desenvolupen amb molt més rigor del que es podrà fer mai des de l'empresa privada. En aquest sentit, els ajuts públics tenen l'objectiu de promoure l'autonomia i l'autosuficiència de la persona. Són competència dels ens municipals (inclosos en els ajuts econòmics dels serveis socials). I com a tals, són fiscalitzats per Intervenció i Secretaria».

Més control que a la privada

També, que evidencien «una falta de coneixement del sistema públic de gestió de recursos humans. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, des de 2007 ja obliga els ajuntaments a tenir una relació de llocs de treball i una fitxa per cada lloc de treball, amb les funcions i requisits bàsics de cada treballador i treballadora. Una vegada més, amb un control molt més exhaustiu que a qualsevol empresa privada».

Exposa que «els pressupostos, i la seva execució, també són documents públics, i a banda de les funcions de Secretaria i Intervenció exposades abans, qualsevol ciutadà en virtut de l'aplicació de la llei de transparència en pot demanar comptes a qualsevol administració. Altra vegada, ens imaginem una norma similar aplicada a l'empresa privada».

Desconeixement profund

Sobre les ocupacions d'habitatges i la qualificació que en fa en general sobre aquestes, CCOO argumenta que Vila «denota desconeixement de normativa penal i de seguretat ciutadana, i si vol modificar el Codi Penal, ja li advertim, per si també ho desconeix, que l'Ajuntament de Manresa no és la institució pública on treballar i votar aquestes modificacions». A més, afegeix que l'alcaldable d'Impulsem «mostra una total despreocupació sobre les condicions socioeconòmiques d'aquelles persones que no tenen al seu abast un conjunt d'empreses que factura més d'1.000.000 euros anuals per tal de continuar pagant la hipoteca o el lloguer».

El sindicat també considera que Vila «no mostra cap preocupació ni vol afrontar els motius i les situacions que han portat a aquesta gent (usuaris de bancs d'aliments) a haver de necessitar l'ajut per garantir l'alimentació de la seva llar. Seria molt més lògic explicitar un programa electoral que contingués les polítiques socials i econòmiques necessàries per revertir les situacions de pobresa que pateixen moltes persones a la ciutat».

La FSC-CCOO acaba el text dient que, com a sindicat sociopolític, «la millor manera de prestar serveis a la ciutadania, des d'una perspectiva d'interès general, serà sempre la gestió pública directa» i ha afegit que «és un mal camí iniciar la cursa cap a l'Ajuntament fent gala d'un desconeixement profund de les competències, funcions i normativa del món local».