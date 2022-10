Amb un llarg aplaudiment va acabar ahir l’ofici religiós que es va celebrar al migdia a la basílica de la Seu. Un fet gens habitual. Ahir, però, va ser un dia especial. La basílica manresana va reunir més de 400 persones de la pastoral d’immigració de diverses diòcesis de Barcelona. Hi havia gent de diversos països asiàtics com Xina i Filipines, d’Amèrica Llatina i de Guinea i Ghana. Cada any fan una trobada, i ahir la van fer a Manresa. Després de missa, presidida pel prevere del bisbat de Vic Jordi Castellet, van fer un dinar al parc de l’Agulla.

Castellet els va donar la benvinguda a Catalunya i es va referir als passos que s’estan fent per restaurar la Seu –la segona catedral del bisbat de Vic, va dir–, l’orgue i ara el frontal florentí. «És una mostra de la història que ens pertany com a ciutat i com a església», va assegurar.