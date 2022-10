Una paracaigudista de 43 anys va resultar ferida ahir al matí a l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages després de patir un aterratge accidentat. L’alarma va mobilitzar efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que hi van desplaçar dos vehicles, i dels Mossos d’Esquadra. Va ser traslladada a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides menys greus. La paracaigudista no va perdre la consciència en cap moment però sí que tenia problemes per moure’s.

D’altra banda, els Bombers van rescatar ahir al migdia una dona que es va fer un esquinç al peu a l’entorn de les coves de Collbató.