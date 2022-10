Fem Manresa convida a pintar un mural, demà a les 11 del matí al carrer Aragó, per reivindicar el tren comarcal enfront el soterrament i el canvi d’estació que tant FGC com l’Ajuntament tenen previst dur a terme. La pintada, just al costat de Manresa Baixador, comptarà amb l’artista Txema Rico i acabarà amb un vermut per als participants.