La Unitat Ambulatòria de Demències del Bages és una unitat de diagnòstic. És una porta única que inclou tots els recursos necessaris i concentrats per abordar la malaltia. Sant Andreu Salut i Althaia han unificat i coordinen els recursos assistencials de les dues institucions. És un servei ambulatori. El pacient viu a casa seva i, generalment, és el metge d’atenció primària qui el deriva a la unitat davant una sospita d deteriorament cognitiu.

«Quan venen es fa una valoració integral d’aquest pacient. Es fa una història clínica complerta, una avaluació tant física com mental i fins i tot social». Quan una persona és arriba a la unitat generalment té un problema de memòria, «que pot ser demència o no. O un estadi previ. Aquí el que s’intenta és arribar al diagnòstic i, si cal, posar-hi tractament», explica la geriatra Cristina Pardo, de Sant Andreu Salut .

El servei atén pacients de totes les edats i de diferents graus. L’equip el formen vuit professionals, tant de Sant Andreu com d’Althaia. Són la neuròloga Anna Mas; els geriatres Joan Catena i Cristina Pardo; les psicòlogues Mari Cruz Crespo i Maribel Martínez; la infermera gestora de casos Elena Rovira; la psiquiatra consultora Marta Puig i la treballadora social Eva Lozano.

La major part de pacients hi arriben de primària, però també els poden derivar especialistes i fins i tot els serveis d’urgències «perquè veuen un síndrome confusional i detecten que hi ha un deteriorament cognitiu». També hi ha hagut casos de derivacions de persones controlades per Serveis Socials. Acostumen a acabar ingressats «perquè la situació es desborda als domicili i el primer que necessita aquesta persona és un ingrés per estabilitzar-la, i després, un cop solucionada la urgència social, fem la valoració».