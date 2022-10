La Taula de Salut Mental de Manresa, contra els prejudicis

Amb música, teatre i dansa, Manresa va comemmorar ahir al Dia Mundial de la Salut Mental. L’acte es va celebrar a la plaça de Sant Domènec i va tenir una doble vessant. Per una banda la més institucional, amb parlaments presidits per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la delegada del Govern a la Catalunya central, Rosa Vestit, i la part més lúdica però també reivindicativa d’organitzacions que treballen en aquest àmbit. Tant en un cas com en l’altre l’objectiu va ser fer més visibles aquest tipus de malalties i treure’n els estigmes que encara hi ha sobre qui les pateix.

El grup Joc de veus d’Ampans, la companyia de teatre de Mosaic, i la dansa dels espais creatius dels centres cívics de Manresa van ser els encarregats de trencar estereotips amb aplaudides intervencions a l’escenari de la plaça. També hi va haver les intervencions de Marc Aloy, Rosa Vestit, les regidores Mariona Homs i Maria Mercè Tarragó, a més a més de representants de la vintena d’entitats que formen part de la Taula de Salut mental de Manresa. Es tracta d’un espai de coordinació entre tots els agents que treballen en salut mental a Manresa. Les activitats programades per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental continuaran durant tot l’octubre. El dia 19 hi haurà una taula rodona al Casino sobre «Societat i malestar», amb la participació dels especialistes Josep Franch, Jordi Giménez-Salinas, Mercè Jubells i Jaume Sanahuja.