El Tennis Manresa es dota de junta directiva per tancar la venda del club

El Club Tennis Manresa té junta directiva des d’aquest mes. La presideix Enric Rubio, que ha estat al capdavant de la junta gestora que ha gestionat el canvi de mans de l’entitat esportiva a les del grup inversor The Padel Club SL, amb seu a Terrassa. Era això, trobar un inversor que eixugués els deutes que arrossega el club a canvi de quedar-se amb el 60% de les accions, o fer concurs de creditors.

Rubio ha explicat a Regió7 que el passat 15 d’agost es va obrir un nou període per rebre candidatures per formar una nova junta directiva, després del que es va obrir el juny, al qual no es va presentar ningú, la qual cosa va fer que la junta gestora que va rellevar la junta directiva, que es va dissoldre l’abril anterior, continués portant el club fins ara. En aquesta segona convocatòria es va deixar temps per presentar-se fins al 3 d’octubre. Només s’hi va presentar la candidatura encapçalada per Rubio, amb Carme Ochando a la vicepresidència; Gemma Fitó com a secretària i Francesc Xavier Casé com a tresorer, a més a més dels vocals que la integren.

Rubio explica que, principalment, va donar el pas per evitar que l’operació que tant ha costat per garantir la supervivència del club s’estronqués pel fet que la porti a terme una junta gestora. Ara, quan es faci la signatura de la venda a The Padel Club SL, prevista properament, ho farà una junta directiva amb totes les de la llei.

Torneig contra el càncer, demà

La primera iniciativa amb la nova junta directiva, que el seu president compta que estarà lligada al club un any més, tot i la nova propietat, per portar els temes més esportius i federatius, és una activitat organitzada conjuntament amb l’Associació contra el Càncer. Es tracta el 2n Torneig de pàdel solidari, que tindrà lloc demà per recaptar diners per a la recerca oncològica i per a ajudes directes als pacients i les seves famílies. Serà de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i les inscripcions ja s’han exhaurit. La societat Shooter Padel Solsona, SL, empresa de responsabilitat social, aportarà sense càrrec tres pales per a un sorteig entre tots els inscrits al torneig, que rebran un lot de benvinguda amb productes de parafarmàcia. També hi haurà food truck i música, entre d’altres.