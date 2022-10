Aloy i Massegú descarten trencar el pacte de govern a Manresa tot i les tibantors

A Manresa hi ha un govern format per Esquerra i Junts. No es trencarà com ha passat amb el de Catalunya després que Junts decidís sortir-ne, però sí que hi poden haver episodis de tibantor. Ho va admetre ahir a Regió7 el regidor i dirigent de Junts a la Catalunya central, Toni Massegú. «A nivell nacional les coses estan com estan, i a nivell local caldrà teixir ponts. Per nosaltres no quedarà, i encara menys a 8 mesos de les municipals». Per la seva part l’alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC), va afirmar a aquest diari que «ningú no m’ha transmès cap neguit ni cap voluntat de canviar res», en referència als regidors de Junts de l’equip de govern.

Tant Aloy com Massegú consideren que les dinàmiques nacionals són diferents de les locals. «A Manresa hi ha un pacte de govern fort, un govern que treballa, cohesionat, que fa molta feina i que no s’ha de veure afectat» per la sortida de Junts del Govern català, va afirmar Aloy, que ja ha demanat hora als nous consellers perquè «tenim molts temes importants entre mans». Per Massegú, el programa de govern es compleix. Continuarà de regidor d’Esports, però deixarà la direcció dels Serveis Territorials de Polítiques Digitals i Territori a la Catalunya central, com tots els càrrecs de Junts, i s’incorporarà a la seva plaça de professor de secundària. Pel que fa a la convivència dins de Junts, amb diverses sensibilitats, va assegurar que és bona. Per Aloy, el país necessita un govern fort i estable. Recorda que des de president Montilla cap no ha completat la seva legislatura,i «això és terrible. Els ajuntaments no només necessitem estabilitat pels grans projectes, sinó pel dia a dia. Seria una temeritat que no hi haguessin nous pressupostos».