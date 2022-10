Neteja de Manresa des de 6 del matí fins a 10 de la nit i 460 sensors en contenidors

L’oferta presentada per Fomento de Construcciones y Contratas per al servei de neteja i recollida de deixalles a Manresa inclou instal·lar mig miler de sensors per controlar telemàticament els contenidors i un servei que s’efectuarà en una franja horària que començarà a les 6 del matí i acabarà a les 10 de la nit.

L’oferta que ha guanyat el concurs públic -de gairebé cent milions d’euros durant 11 anys- preveu una major concentració de servei al matí, amb tots els equips d’escombrada manual, amb tots els d’escombrada mecànica mixta, el de decapat, la brigada d’acció diversa, un dels equips de neteja amb aigua a pressió i un dels equips de la brigada d’incidències. A la tarda hi haurà els equips de repàs, un dels equips de neteja mixta amb aigua a pressió i un dels equips de la brigada d’incidències. L’empresa proposa respecte la distribució horària un esglaonat de l’inici del servei de diferents tractaments al matí, les escombrades manuals i la brigada d’acció diversa començarien a les 6 o a les 7 del matí, segons la temporada, mentre que la brigada d’incidències començaria a les 7.20h, i els d’escombrada mecànica i neteja mixta amb aigua a pressió, a les 7.39 h. A la tarda els equips de repàs començarien també esglaonats, de manera que dos equips motoritzats acabarien a les 20.21 h i l’altre equip a les 22.00 h. Segons el dictamen per a l’aprovació de l’adjudicació, l’empresa proposa mesures d’adaptació i flexibilitat del nou servei de recollida de brossa instal·lant 460 sensors volumètrics en contenidors i sistemes de pesatge en set vehicles recol·lectors. Planteja millores en la reubicació de contenidors distribuïts per tota la ciutat, canvi de tapes dels contenidors, redistribució de recursos humans i materials dels equips, redisseny dels circuïts, gestió dels comandaments i informes periòdics a l’Ajuntament perquè pugui fer seguiment. També es proposen millores en la integració del nou model de recollida amb l’adscripció d’un gestor de dades, realitzant un seguiment TIC en els processos de millora i implantar la gestió per vectors. Neteja de pintades Per a la neteja de pintades, l’oferta de Fomento planteja un equip format per un operari conductor amb un vehicle lleuger elèctric amb hidronetejador d’aigua calenta elèctric i servei 330 hores a l’any. També proposa la subcontractació a Bisbal Casacuberta SL d’un equip format per 1 operari-conductor, 1 operari i un furgó de neteges especials durant 33 jornades de 8 hores, el que suma 264 hores anuals. Com a millores proposa un tractament anual amb antigrafit permanent a 200 m2 de superfície i aplicar antigrafit semipermanent a 200 m2 de superfície. Tricicles, vehicles elèctrics lleugers, carretons i aspiradora de residus Per a l’escombrada manual proposa la utilització de 17 carretons amb 2 cubells i amb suports per diverses eines, 2 d’autoportants elèctrics, 3 tricicles, una aspiradora de residus i 7 vehicles elèctrics lleugers. Per a l’escombrada mecànica mixta preveu la utilització de 3 escombradores elèctriques de 2 m3 articulades i 1 escombradora elèctrica dual de 5 m3, totes elles amb control independent dels raspalls i dotades d’un tercer braç per tal d’ampliar el radi d’acció de la màquina i, a més, poder treballar alhora en diferents nivells. I també dotades de sensors als raspalls per poder fer un seguiment del treball efectiu. Per a la neteja mixta amb aigua a pressió proposa la utilització de 2 vehicles de 3,5 tones amb equip d’aigua a pressió. Una ciutat més neta de les taques negres provocades pels orins L’empresa també proposa un tractament específic per a la neteja de les taques negres provocades pels orins i altres fluids, que complementi les tasques de la neteja amb aigua i les de la brigada d’incidències, amb un total de 36 jornades de 3,5 hores en torn de matí (de 8:00 a 11:30) i 36 jornades de 3,5 hores en torn de tarda (de 14:30 a 18:00) d’un equip format per 1 peó conductor i 1 vehicle auxiliar amb equip d’aigua a pressió, que segueixen un itineraris preestablerts. Pel que fa al rentat de contenidors proposa el mateix número de rentats que es demana en el plec de prescripcions tècniques per a contenidors de càrrega lateral, però per a contenidors de càrrega posterior considera necessari augmentar la freqüència de rentat en les fraccions resta i vidre. Reforç en la recollida comercial durant els primers mesos del servei Per a la recollida comercial planteja una millora consistent en un servei de recollida de bosses incorrectes en torn diürn amb una freqüència diària, durant els 3 primers mesos del servei. Sempre segons l’oferta que va guanyar la concessió, es destinaran recursos humans i materials per realitzar el repàs i neteja de les ubicacions de les zones afectades per la baixa participació dels usuaris, o en aquells serveis que sigui necessari un reforç. L’empresa proposa millores en la recollida al mercat ambulant de la Font dels Capellans, amb el repartiment d’un bujol d’orgànica i bosses estandarditzades per la recollida d’envasos a cada paradista, i posarà 4 bujols de fracció vidre per tots els paradistes. La recollida de caixes de fusta seria dilluns, dimecres i dissabte. Durant un temps conviuran les noves i les antigues àrees de contenidors En la fase de la nova recollida domiciliària s’organitzaran els equips per donar servei a totes les àrees de contenidors (les antigues i les noves). A mesura que es vagi produint la substitució de contenidors i es redueixin les ubicacions, s’organitzarà el temps sobrant de la part de jornada per destinar-lo a resoldre les incidències que hagin sorgit en el torn de treball. En relació als recursos humans, l’empresa preveu tenir un equip extra de recollida de càrrega posterior el primer mes i mig una vegada implantat el nou model de recollida domiciliària. L’empresa detalla el número d’illetes complertes per barri, segons el sistema de recollida especificant les illetes que comptaran amb doble contenidor de resta en la fase zero. Més serveis dels que demana el plec de prescripcions tècniques La proposta guanyadora proposa i detalla els serveis que es demanen en el plec de prescripcions tècniques: el pla de fulles, el pla de fruits i pol·len, el pla d’herbes, el pla de pluges, el pla de ventades, el pla de festes i Festa Major i el pla de neu i gel. En alguns plans l’empresa incorpora més mitjans dels previstos en el prop plec de prescripcions tècniques. En el pla especial de pluges proposa 2 tipus de plans: un preventiu o Prepluges i un de Postpluges, diferenciant les zones d’actuació preferent i els mitjans disponibles, en funció de la intensitat de la pluja i de si la feina s’ha de desenvolupar si ha plogut o si està plovent. En general, proposa un dimensionament del servei fet a partir d’un treball de camp.