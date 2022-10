Els socialistes manresans han denunciat el «greu precedent» que des del seu punt de vista suposa aplicar bonificacions públiques municipals de caire polític a la campanya promoguda per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) «Ara més que mai, Independència!» i «Independència, tots hi guanyem».

Anjo Valentí, portaveu del grup municipal socialista i alcaldable, ha recordat que l’Ajuntament de Manresa s’ha presentat recentment la proposta de modificació de les ordenances fiscals amb un augment del 2,5% de la majoria d’impostos i taxes municipals que haurà d’aprovar-se en el proper ple d’octubre.

Segons explica, el Grup Municipal del PSC va sol·licitar poder consultar als serveis de Secretaria de l’Ajuntament l’expedient complert GRT.REC2022000086 en relació a la col·locació d’aquestes 75 banderoles de l’ANC durant 60 dies (del 7 de juny al 5 d’agost de 2021) en diferents faroles de l’espai públic de la ciutat amb motiu de la campanya esmentada.

Després d’haver analitzat i estudiat en detall l’expedient municipal finalitzat en el seu procediment, s’arriba a la conclusió que degut a una interpretació incorrecta en la gestió del mateix per part de l’Ajuntament, l’entitat que promou la Independència de Catalunya ha deixat d’abonar a l’erari públic de l’Ajuntament la gairebé totalitat del cost d’haver utilitzat l’espai públic, un 90,18% de descompte (2.727,38 €).

Aquest fet, el d’haver tancat favorablement l’expedient, després del recurs de reposició que va interposar l’ANC, "creiem suposa un abans i després alhora d’atorgar bonificacions municipals autoritzades per part de l’actual Govern de l’Ajuntament, contradient el que la pròpia normativa municipal disposa per concedir bonificacions a entitats sense ànim de lucre segons el seu article 4 de l’Ordenança reguladora de la utilització de l’espai públic", afirma Valentí.

D’acord amb aquesta disposició, i en concret en el seu apartat número 2, es podrà aplicar un descompte del 50% de la taxa sempre que la finalitat de la campanya sigui per anunciar i difondre “la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques” i fins un 90% de descompte si també es tracte “per a la realització d’activitats d’interès general per a la ciutat i que estiguin relacionades amb el pacte de ciutat, programa de govern municipal o del catàleg de serveis municipals”, i segueix aquest apartant concretant que “Per gaudir d’aquesta reducció del 90% no es podrà aplicar cap preu d’entrada, (...)”.

Davant el que afirma "clarament i nítidament aquesta ordenança esmentada", i contrastat l’anunci de les banderoles de la campanya “Ara més que mai, Independència!” i “Independència, tots hi guanyem” de l’ANC, "no ens trobem en cap cas davant una activitat de convidar als manresans i manresanes a cap festivitat o activitat cultural i/o lúdica, ni encara menys s’anunciava cap realització d’una activitat d’interès general per Manresa", assegura l'alcaldable socialista.

Objectiu polític

Per al PSC, el que sí s’anunciava era "un clar objectiu polític i ideològic -del tot legítim i democràtic-, i per tant com per a qualsevol altre entitat sense ànim de lucre -com és l’ANC-, que es volgués anunciar, hauria d’haver liquidat la totalitat de la taxa sense opcions de reducció, per poder dur a terme aquesta campanya d’aquest caire, però que en cap cas es podia interpretar aquesta com a cultural i/o lúdica. Precisament, tal com encertadament en una fase intermitja de l’expedient, es va reconèixer i desestimar per part dels Serveis de l’Ajuntament obrint un procediment de comprovació limitada".

Per tant, "exigim que des d’Alcaldia es faci el treball necessari perquè dins la legalitat es reposi pel bé comú de la hisenda municipal aquesta injustificada bonificació perquè ans el contrari, en primer lloc és un greuge comparatiu respecte a altres entitats sense ànim de lucre que si han tingut de liquidar les taxes corresponents amb dret de descompte, la majoria sols fins al 50% al anunciar festes o activitats culturals, i, on ben poques poden optar al 90% quan probablement els seus objectius s’esdevindrien més, perquè si que realitzen activitats gratuïtes i d’interès pel conjunt de la ciutadania".

I, en segon lloc, afirma que suposa (d’acord amb la resolució final de l’Ajuntament que tanca l’expedient favorablement a l’ANC) obrir la possibilitat a que entitats sense ànim de lucre de caire polític aprofitin aquest precedent per anunciar qualsevol tipus de campanya política/ideològica i en reclamin el 90% de bonificació municipal.

En definitiva, "lamentem que s’hagués concedit finalment aquesta bonificació per aquests motius que no han estat els adequats d’acord amb l’ordenança municipal, i a més, en un moment de gran necessitat recaptatòria del mateix Ajuntament per fer front a l’augment de les seves despeses, com així ho demostra l’increment generalitzat dels tributs municipals pel proper any que defensa el propi Govern de l’Ajuntament".

I, per tant, "no s’entén i no pot justificar-se aquest biaix tal com si fossin ajudes encobertes en forma de bonificacions quan la majoria de la ciutadania ha de complir abonant els seus impostos sense poder justificar cap compensació".