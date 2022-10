En Comú Podem inaugura local de la Catalunya central al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer

L’ambient no podia ser més festiu, aquesta tarda, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer de Manresa. Tot i que el tenen des del maig (al Google Maps ja surt), fins avui no s'ha inaugurat el local a la Catalunya Central d’En Comú Podem. Ho ha fet amb l’assistència del portaveu de la coalició al Parlament, David Cid, i amb prop d’una quarantena de persones. Han parlat Cid, l’alcaldable a Manresa, Ana Querol, i el conseller comarcal i regidor a Navarcles, Josep Joan Roda, que comparteix coordinació territorial amb Querol. Ha inclòs un piscolabis servit per Casa Agnès, negoci de restauració proper a la nova seu política.

No hi han faltat històrics i veterans del partit com Josep Ramon Mora i Antonio Sánchez Villar.

El local, als baixos del número 21 del carrer de Jacint Verdaguer, amb un cartell lila on posa: Catalunya Central En Comú Podem. Gent comú, gent com tu, té 100 m2 i és de lloguer. Tindrà horari d’obertura, que encara s’ha de concretar. Disposa d’un espai gran amb televisor i cartells amb missatges com "Sense planeta no hi ha vida", "L'habitatge és per viure-hi, no per fer-ne negoci" i "Protegir la sanitat pública és protegir tothom"; sala de reunions, un espai més petit i serveis.

El 2018 van deixar el local del carrer de Saclosa, que havia ocupat ICV durant anys, però que estava en un segon pis sense ascensor, i, com que no van entrar a les municipals, es van donar temps per agafar gruix ja com a Comuns. El proper acte que faran al nou local serà el proper dia 22, en el marc de l’Ecoviure, amb una taula rodona sobre sobirania alimentària.

Roda ha donat la benvinguda als assistents: «Ens donaven per desapareguts i no ho hem estat mai», va afirmar. Cid, ha felicitat la delegació territorial pel local en nom del grup parlamentari i s'ha posat a la seva disposició, alhora que ha promès que «tornarem a ser decisius per escollir el consistori», pensant en les eleccions municipals del maig vinent. Ha admès que el context és complicat i que el govern català, darrerament, només dona problemes amb la picabaralla d'ERC i Junts enlloc de solucions. Ha comentat que cal obrir una nova etapa política en la qual volen ser determinants en temes com la fiscalitat justa i la transició ecològica.

Per part seva, Querol ha celebrat la visibilitat que els dona tenir una seu a peu de carrer, que ha definit com un «espai ideològic i de treball» i que "ens reforça" i "consolida al territori i a Manresa". Ella també s'ha referit al repte de les municipals de l'any vinent. Ha alertat de l'amenaça de la dreta i ha destacat el treball intens que estan fent per contrarestar-la i aconseguir una societat "més justa i sostenible".