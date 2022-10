La meitat de la il·luminació pública de Manresa ja no és groga sinó blanca

La meitat de Manresa ja no és groga a la nit sinó blanca.

La ciutat va arribar a tenir el 90% de la il·luminació pública amb l’ataronjada llum produïda per vapor de sodi, però des del 2020 s’està girant la truita.

En aquests moments, dels 10.421 punts de llum de la ciutat, 5.081 són lluminàries led de llum blanca; 5.064 són lluminàries de vapor de sodi de llum groga.

A més hi ha 209 halogenurs metàl·lics i 67 lluminàries de fluorescència.

La llum groga va començar a imposar-se en polígons industrials pel seu menor cost i, també, perquè no hi ha residents en aquestes zones.

Es considerava de menor qualitat que la llum blanca, però el cost més econòmic de la llum ataronjada va fer que s’estengués per la pràctica totalitat de la ciutat.

Una excepció va ser el passeig de Pere III, que l’Ajuntament no va voler deslluir a la nit amb la col·locació de punts de llum de baix consum de color ataronjat.

Al Passeig es va passar de la cara llum blanca de làmpades de vapor de mercuri que eren les habituals abans que s’apostés per l’eficiència energètica, a làmpades d’halogenurs metàl·lics, també de color blanc, però que gasten una tercera part que les antecessores.

Llum blanca a baix cost

Per a la resta de la ciutat, la irrupció de la tecnologia led permetia tenir llum blanca a baix cost. I així es va anar retornant a la llum blanca.

A Manresa, però, la substitució va topar amb el fet que la primera gran operació per posar llum blanca a la ciutat va ser impugnada judicialment el 2018 per una empresa que no havia guanyat el concurs convocat.

El mes de març del 2020, el govern municipal va anunciar una inversió d’1,2 milions d’euros per passar 3.722 punts de llum groga (vapor de sodi) a blanca (led) en 150 carrers.

Suposava la materialització de la primera gran operació de desplegament a la ciutat de llum blanca amb tecnologia led després d’anys de predomini de la llum groga.

Es tracta d’una operació que s’havia d’haver portat a terme el 2018 i que va ser impugnada.

L’Ajuntament preveia haver invertit a final d’any 1,55 milions d’euros en obres de renovació de l’enllumenat a la ciutat per leds de llum blanca. D’aquests diners 1,2 milions eren per renovar els 3.722 punts de llum corresponents a 150 carrers i la resta eren per a polígons industrials.

Els altres 250.000 euros d’inversió van ser per a la millora de l’enllumenat als polígons de Bufalvent, Pont Nou. També s’intervenia als Dolors i els Trullols.

Totes aquestes actuacions permeten reduir punts foscos, la quantitat de llum que entra per les finestres dels veïns i la contaminació lumínica a l’atmosfera i, també, la millora de la percepció dels colors.

Amb el canvi a led s’aconsegueix una reducció de consum energètic, un objectiu inclòs en el Pla de l’Energia Sostenible i el Clima aprovat per reduir les emissions d’efecte hivernacle.

El funcionament de l’enllumenat públic es regula amb rellotges astronòmics que marquen l’hora d’encesa i apagada en funció de la sortida i posta de sol.

Amb la finalitat d’estalviar energia, disminuir la resplendor lluminosa nocturna i limitar la llum molesta, a determinades hores de la nit es redueix el nivell d’il·luminació en les instal·lacions d’enllumenat viari de la ciutat.

Els sistemes de regulació del nivell lluminós permeten disminuir el flux emès fins a un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat durant les hores amb funcionament reduït.

120 punts més

Properament està prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi per lluminàries led en prop de 120 punts de llum més de la ciutat. Segons l’Ajuntament, Les lluminàries es posaran al sector Bellavista i als carrer Viladordis i Josep Guitart.

D’aquesta forma es farà un pas més en la modernització de l’enllumenat públic nocturn de la ciutat al mateix temps que s’apliquen sistemes que redueixen el consum elèctric, un factor sempre important, però ara fonamental després que aquest diari fes públic que la despesa prevista de l’ajuntament en llum i gas per al 2023 és de 4,4 milions d’euros enfront els 2,1 milions del 2022.