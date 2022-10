Onze restaurants de Manresa han recollit aquest dijous al matí els primers Segells de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària que atorga l’Ajuntament de Manresa en una iniciativa que és nova a Catalunya i a l’estat. Es tracta de reconèixer l’excel·lència dels establiments de restauració pel seu alt compliment de les normes i mesures de seguretat alimentària, independentment de les inspeccions ordinàries que ja es fan als locals. És un pas més enllà que dona prestigi als locals, segons el consistori .

L’acte s’ha celebrat al Casino a una hora poc habitual: les 10 del matí. Per què?. Doncs perquè els responsables dels restaurants, en acabat, havien d’anar als seus respectius locals a cuinar ja de cara a servir dinars.

El nou segell pretén dotar d’un element diferenciador un sector que ha estat durament castigat per la pandèmia, ha recordat la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó. «Ens fa il·lusió haver assolit l’objectiu i estendre la mà a un àmbit que ha patit molt amb la pandèmia i que ens ha deixat anar fins l’últim racó» dels seus negocis per fer-hi una intensa inspecció que ha inclòs formació especialitzada.

Al lliurament dels segells també hi ha assistit el diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro. Ha assegurat que la salut és clau per a la cohesió social, i que tenir cura de la salut pública és cabdal. A les comarques de Barcelona, ha dit, «les coses es fan bé» en matèria de salut pública i seguretat alimentària». De la iniciativa de Manresa ha assegurat que és en benefici dels ciutadans.

Els restaurants amb segell de qualitat són La Taverna d’en Mallol; Laida Restaurant; Cau de l’Ateneu; Canonge; La Pineda; Miami; Circu’s; Las Vegas; el restaurant de l’Escola d’Hoteleria Joviat; Raviolo i El Traster.

A l’acte hi han assistit representants del més de l’hoteleria i la restauració, a més a més del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, la UBIC, la Cambra de Comerç; PIMEC, Bages Impuls i la Joviat. Es tracta d'entitats i organismes que han col·laborat amb la iniciativa.

Entre parlaments i guardons, hi ha hagut un entretingut col·loqui en el qual hi han participat el cuiner Benvingut Aligué i el periodista gastronòmic i director d'Alícia Toni Massanés. L’ha moderat el també periodista especialitzat en gastronomia i director de la revista d’Arrels, Josep Sucarrats.

Aligué ha assegurat que iniciatives com la del segell de qualitat són oportunes perquè "no castiguen, sinó que premien, i això és un estímul". Massanés ha recordat que hi ha tradicions gastronòmiques que, sense saber-ho, ja es practicaven per garantir la seguretat alimentària com per exemple menjar calent. Del segell va dir que és una mostra «de reconeixement de la feina ben feta i per anar per sobre del mínim que hi ha d’haver».

Sucarrats ha fet notar que cada cop hi ha més cuines obertes a la vista dels clients dels restaurants. «És una plasmació d’aquests valors».