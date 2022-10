La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha consolidat la seva posició com a quarta universitat catalana al rànquing mundial The World University Rankings (WUR) de Times Higher Education, que acaba de fer pública l’edició del 2023.

La UVic-UCC, que va entrar per primera vegada en aquesta classificació l’any passat, se situa en la franja de la posició 501- 600a d’un total de 1.799 universitats públiques i privades, una xifra que s’ha incrementat en 137 institucions representades respecte a la darrera edició.

A més, es col·loca com a setena universitat de l’Estat espanyol, amb 55 universitats presents, tres més que en l’edició anterior. En la seva franja, la UVic-UCC empata amb la Universitat Oberta de Catalunya, amb la Universitat Ramon Llull i amb la Universitat de València.

Aquest creixement en el nombre d’institucions d’estudis superiors que han entrat en el rànquing internacional és el que ha portat la UVic-UCC a moure’s en la classificació respecte a la posició assolida el curs passat, quan es va situar en la posició 401-500a i com a sisena universitat de l’Estat espanyol, que n’ha incorporat tres més respecte a l’edició anterior.

Pel rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, “aquestes dades reflecteixen la consolidació de la Universitat en les primeres posicions i mostren la inevitable fluctuació anual dels resultats de les universitats”.

Creixement

El rànquing és un dels més prestigiosos a escala mundial, i es basa en l’anàlisi de 13 indicadors a través de les àrees de docència, recerca, transferència de coneixement i internacionalització.

En el cas de la UVic-UCC, manté els seus resultats estables en tots els indicadors, i obté un posicionament especialment bo en l’àmbit de citacions en revistes indexades, en el qual se situa en la posició 123a de la classificació i obté una puntuació de 91,6, mentre l’any passat en tenia 90.

Alhora, es manté en els indicadors de docència (16,1 punts), de recerca (12), de transferència de coneixement (37,9) i de mirada internacional (59,7). Pel que fa a la puntuació global derivada de tots aquests indicadors, la UVic-UCC se situa entre els 39,3 i els 42 punts, en la mateixa franja que l’any passat.

Segons el rector, els resultats en aquest conjunt d’indicadors “evidencien el progrés i el creixement continus de la UVic-UCC en àmbits com la recerca i, al mateix temps, el marge de millora que encara té la institució en altres, com la docència”. Per Josep Eladi Baños, “l’anàlisi dels paràmetres emprats per construir aquests indicadors poden ajudar en les decisions estratègiques futures que s’han de prendre”.

Presents en altres rànquings

Times Higher Education crea rànquings universitaris per avaluar el rendiment de les institucions d’educació superior en l’escena mundial. Les seves anàlisis se centren en tres vessants principals de l’activitat universitària: recerca, docència i impacte.

La UVic-UCC és present en dos rànquings més d’aquesta institució: per una banda, The Impact Ranking, que avalua la tasca de les universitats entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i, per altra banda, el Young University Rankings, en el qual, el 2022, es va situar com a tercera millor universitat jove de Catalunya i de l’Estat espanyol, i 131a en l’àmbit internacional.