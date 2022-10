A partir de les 9.30 h fins a les 11 h de diumenge 16, hi haurà talls de trànsit a diversos carrers de la ciutat per on passa la cursa dels 10 km Urbans de Manresa. Prèviament, a partir de les 7.30 h, hi haurà talls puntuals per instal·lar tanques, cons, etc. La prova tindrà un recorregut nou, homologat per la Federació i comptarà amb la participació dels millors atletes catalans de la disciplina. També hi haurà una cursa de 5 quilòmetres i la cursa de Promoció de 1.000 metres. La cursa, amb sortida i arribada al Passeig de Pere II, provocarà les següents afectacions al trànsit.

De les 9.45 a les 11 h es tallarà el trànsit de vehicles dels vials afectats pel nou recorregut de la cursa: Passeig Pere III , entre Muralla Sant Domènec i plaça Bonavista

Carretera de Vic , entre plaça Prat de la Riba i Muralla del Carme sentit centre ciutat (es mantindrà el trànsit de vehicles en sentit sortida ciutat).

Carrer Sallent , entre el carrer Castelladral i plaça Prat de la Riba sentit centre ciutat

, entre plaça Mil·lenari i Camí de Rajadell Carretera de Cardona, entre carrer Miquel Martí Pol i Muralla Sant Domènec Servei de bus El servei de transport públic urbà BUS MANRESA es veurà afectat en la LF Festius (L6-L7) i la L8 Perimetral–Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a l’App BUS MANRESA, a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50. Manresa recupera els 10 quilòmetres urbans després de tres anys amb un recorregut nou Participació de luxe i nou recorregut El tret de sortida de la cursa absoluta serà a les 10 del matí, i mitja hora abans sortirà la 13 a edició de la cursa de promoció de 1.000 metres. En paral·lel a la cursa de 10 quilòmetres, també es disputarà la cursa de 5 quilòmetres, que celebra la seva 5a edició. S'estrenarà nou circuit, que pretén des de l'organització que sigui un circuit atractiu i alhora més ràpid i agraït. La zona de recollida de dorsals, els vestidors i el guarda-roba estarà situada al pavelló del Pujolet. La prova serà retransmesa en directe per streaming per Youtube per aquest enllaç, amb tres càmeres, una mòbil al cap de cursa i dues que cobriran 4 punts de pas i l’arribada, amb comentaris tècnics. Abans de la cursa es comunicarà el link per seguir en directe la retransmissió de la prova. La cursa de 10 quilòmetres d’enguany serà també l’escenari del 28è Campionat de Catalunya Absolut i Màster de 10 quilòmetres. Manresa ha estat seu d'aquest campionat català de la distància en tres ocasions (anys 2005-2010-2011). Aquest 2022 serà la quarta vegada que es disputarà aquest campionat als carrers de la capital del Bages. Ara com ara ja es pot confirmar la participació de la millor corredora catalana del moment en la distància que no és altra que l'atleta d'Avinent Manresa Meritxell Soler, vigent campiona d'Espanya de Mitja Marató, millor marca 2022 en la distància. L'atleta patrocinada per la marca Puma lluitarà de ple pel triomf absolut. En categoria femenina hi ha confirmada la participació de la majoria de les millors corredores catalanes de la distància, entre les quals destaquen Laia Casajoana, Mercè Guerra i Laura Rodríguez, entre altres. En l'apartat masculí, cal remarcar la presència de l'atleta targuerí Xavier Badia, actual campió d'Espanya absolut en 5 quilòmetres ruta; Xavier Tomasa, actual campió de Catalunya absolut de Marató i un dels millors corredors catalans del moment, i de l'atleta de l'Avinent Manresa Abel Casalí, medallista català de la distància. Cal esmentar que el tret de sortida de la cursa gran el durà a terme el que ha estat proclamat millor esportista manresà d'aquest 2022 i atleta internacional de l'entitat, l'ultrafondista Manel Deli.