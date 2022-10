L’Espai Plana de l’Om de Manresa va inaugurar ahir l’exposició “Gent nostra”, una mostra fotogràfica i de memòria oral que dona veu a 25 persones grans que viuen a diverses residències de la Catalunya Central, entre les quals la de la Sagrada Família de Manresa. L’exposició, que es pot visitar fins al 23 d’octubre, està promoguda per l'Ajuntament de Manresa, en el marc del programa d’actes del Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra aquest octubre.

La mostra, elaborada pel guionista Pep Puig i el fotògraf Santi Cabezas, és formada per 25 fotografies de 25 persones que viuen en residències de gent gran d’arreu de la Catalunya Central. L’objectiu és visibilitzar i homenatjar les persones grans, per tal de dignificar la vellesa i lluitar contra l’edatisme, el concepte que defineix la discriminació cap a una persona per la seva edat a través d'estereotips socials i prejudicis. Les imatges estan acompanyades d'àudios de tres minuts de durada, en què els i les protagonistes expliquen alguns aspectes destacats de la seva vida.

En la inauguració d’ahir, hi van assistir tres persones de les protagonistes manresanes (Francisca Magem, Conxita Pons , Ana Mármol). Hi van intervenir la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa, i la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina. L’exposició es podrà veure de dimarts a diumenge, de 17.30h a 20.30h.