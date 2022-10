Taller gratuït a Manresa perquè alumnes de secundària aprenguin a programar jocs

Del 8 al 23 d’octubre se celebra la CodeWeek, una iniciativa europea que té com objectiu acostar la societat a la programació i l’alfabetisme digital d’una manera simple i divertida.

L’Escola Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), per tal de fomentar l’ús i el coneixement de la tecnologia per tal que tothom hi tingui accés, ha organitzat el dia 17 d’octubre, de 4 a 6 de la tarda, un taller gratuït dirigit a alumnat de secundària.

Amb el taller ‘Fes un joc per al teu mòbil amb App Inventor’ es donaran eines per iniciar-se al món de la programació realitzant el joc del tres en ratlla per mòbil amb aquesta app. Una manera de programar fàcil i intuïtiva, que permet fer aplicacions divertides i descobrir alguns aspectes de la informàtica.

Per fer-lo cal tenir un compte de Google i un mòbil (preferiblement Android, amb permisos per a instal·lar apps).

Cal apuntar-se clicant aquí.

TechLab Manresa és una iniciativa tecnològica impulsada per la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa que neix amb una doble finalitat; d’una banda, oferir un programa permanent d’activitats al voltant de la tecnologia i, de l’altra, proporcionar un espai dotat d’equips amb tecnologia puntera a l’abast de tothom, per tal que cap idea es quedi al tinter.