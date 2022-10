L’UPC Manresa ha acollit els socis europeus del projecte per posar en marxa un màster internacional TIC inèdit que fusionarà l’internet de les coses, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat.

Més d’una vintena de persones de quatre països diferents que formen el consorci format per quatre universitats europees que lideren el nou màster, entre les quals la de Manresa, s’han reunit aquests dies a Món Sant Benet per donar el tret de sortida al projecte col·laboratiu, que té un pressupost de 12,5 milions d’euros cofinançat al 50% per la Comissió Europea. Té una durada de quatre anys, per definir el programa, crear i desenvolupar els materials innovadors i fer la posada en marxa del màster en les diferents universitats. A Manresa s’impartirà a partir del curs 2024-2025.