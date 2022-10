El Ricard, de 13 anys, té TDAH, Asperger i Tourette i, segons explica la seva mare, Eva Gelabert, «li costa entendre el seu entorn perquè té un pensament molt rígid i literal». La seva vida, assegura, «és un infern si no té ajuda». I precisament això és el que ha trobat a l’Aula Integral de Suport (AIS) de l’escola Jeroni Moragas d’Ampans.

«Aquí li han donat les eines necessàries per identificar què li passa i tirar endavant. Ha fet un canvi impressionant», celebra Gelabert. Com el Ricard, sense l’Aula Integral de Suport, molts d’aquests joves acaben expulsats de l’escola ordinària per les seves conductes.

Es tracta d’un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva a infants i joves amb trastorns mentals. Malgrat haver-hi algunes aules pilot amb anterioritat, l’any 2019 va ser quan aquest recurs es va implantar a tot Catalunya per l’augment de casos i en aquests moments n’hi ha una quarantena arreu del país. El recurs s’adreça a infants i joves que van dels 6 als 16 anys i poden estar-hi un màxim de dos anys. El repte és proporcionar als alumnes un equilibri suficient per tornar a les aules ordinàries.

Aquest és el tercer curs que l’Escola d’Educació Especial Jeroni Moragues de Santpedor ofereix el servei d’Aula Integral de Suport. La seva directora, Alba Cortina, explica que és un recurs «per alumnes que no tenen cap discapacitat intel·lectual, però que en algun moment de la seva vida poden presentar alguna alteració relacionada amb la salut mental». Especifica que és un recurs «temporal» on els infants i joves poden assistir-hi «en el període que va des de l’ingrés hospitalari fins que poden tornar a l’aula ordinària».

Cortina lamenta que molts dels alumnes que acudeixen a l’AIS estan «estigmatitzats». «Són alumnes que venen amb moltes etiquetes penjades i, durant aquests dos anys, també treballem amb les seves escoles de referència perquè, quan tornin a l’aula ordinària, els docents tinguin estratègies i estiguin empoderats per atendre les dificultats que presenten aquests alumnes», explica la directora del centre.

Els alumnes no perden totalment el vincle amb el seu centre de referència i combinen les classes a un lloc i a l’altre. «Es tracta d’un procés molt acompanyat entre alumne i docents amb l’objectiu que l’estigma desaparegui».