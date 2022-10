Veïns del Balç, pendents de l’Ajuntament pel cas d’un veí que els té desesperats

Una vintena de veïns del carrer de Sobrerroca i l’entorn s’han constituït en una plataforma cívica per fer front a problemes lligats amb la convivència en aquest sector del nucli antic. Un que els té amargats fa mesos té a veure amb un veí que viu a la travessera dels Drets, en un edifici en mal estat que dona al carrer del Balç, un dels principals atractius turístics de Manresa, on l’home en qüestió s’ha fet seus quatre baixos més dels que hi ha. Tant casa seva com aquests baixos els està omplint amb tot el que troba.

A banda de les trucades que han fet a la Policia Local i als Mossos en més d’una ocasió, els veïns s’han reunit tres vegades -la darrera de les quals aquesta setmana- amb el regidor del Centre Històric, Josep Maria Fius, per reclamar que l’Ajuntament emprengui alguna acció. Expliquen que també han enviat un comunicat amb la problemàtica amb què han de bregar a l’alcalde i a tots els regidors de l’Ajuntament. Fa mesos que arrosseguen els mateixos problemes, que s’han anat accentuant amb el pas del temps fins al punt de fer-se insostenibles des de fa quatre mesos i mig.

Enderroc d’envans i de parets

Regió7 ha comprovat in situ la situació. El veí és un home gran que no viu en les condicions higièniques ni de salubritat mínimes. L’edifici on resideix reflecteix un cas clar del síndrome de Diògenes, amb objectes per terra, vidres trencats, excrements, menjar podrit i deixalles omplint-ho tot. Ha enderrocat envans, té cables elèctrics sense protecció i ha enderrocat parets mitgeres per anar-se agenciant l’edifici del costat. Actualment, a casa seva no hi té llum i no fa gaire va causar un incendi amb una espelma que, per sort, va quedar en un ensurt.

Convivència amb els turistes

Quan aquest diari hi va anar alertat per la plataforma, un matrimoni gran que havia entrat al carrer medieval per fer turisme se’l va trobar assegut en un graó d’un dels baixos que ha ocupat, que té ple de llibres i d’altres objectes. Es van fer creus que una persona en les seves condicions -anava molt brut i amb els pantalons mig descordats- es pogués passejar pel vial turístic tan tranquil·lament i que ningú no hi faci res.

L’estiu passat, una altra visita d’aquest diari al Balç per fer un reportatge sobre el turisme que visita Manresa (vegeu edició del 27 de juny passat) va coincidir amb una inspecció que hi van fer dos Mossos d’Esquadra alertats pels veïns perquè algú havia forçat portes dels baixos.

Els afectats expliquen que des de casa seva han vist l’home passejar-se nu pel carrer del Balç amb els llums encesos, als quals accedeix. Ha portat prostitutes a uns baixos on hi ha unes piles de palla que en més d’una ocasió s’han utilitzat com a atrezzo del vial, per exemple, a la Fira de l’Aixada; posa la música a tot volum, llança objectes des del seu balcó, a banda d’haver de suportar les baralles contínues amb la seva filla, que hi va de tant en tant, i amb exparelles d’aquesta, una de les quals va dormir durant uns dies en un matalàs al carrer.

També han vist l’home fent les seves necessitats al Balç i han patit les festes que organitzen ell o la seva filla a l’interior del vial medieval amb persones consumint alcohol i altres substàncies.

Claus per als veïns

Quan es va completar la darrera fase d’obres al carrer medieval, presentades el desembre de l’any passat, l’Ajuntament va canviar el pany de les portes de reixa que hi ha. En concret, hi ha quatre portes tancades amb clau que hi comuniquen des del carrer. Als veïns que ho van demanar via instància, els van fer una còpia d’aquesta clau, que els permet anar del carrer de Sobrerroca a la Travessera dels Drets pels Arcs de Santa Llúcia per no haver de donar tota la volta, o per recollir alguna peça de roba que els caigui quan estenen. Una de les veïnes de la plataforma que va demanar aquesta clau assegura que té decidit renunciar-hi perquè, enlloc de donar-los una clau de les que no es poden copiar, els en van donar una que es pot copiar fàcilment i que, per a més inri, també obre la reixa per entrar al carrer del Balç. «La gent va fent còpies i el tema s’ha desmadrat», afirma.