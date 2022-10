La comunitat de Sant Egidi va organitzar, ahir, un acte per retre homenatge amb un diploma a alumnes de la seva escola d’idiomes que han arribat a Manresa de països en conflicte. Hi van intervenir membres de la comunitat i l’alcalde Marc Aloy amb un missatge clar: el món ha d’acabar amb les guerres. També hi van actuar dues cantants ucraïneses residents a la ciutat.