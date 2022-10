Amb motiu del 82è aniversari de l’afusellament de Lluís Companys, ahir al vespre, un centenar de persones van assistir a l’homenatge organitzat per Òmnium Bages-Moianès. La directora de la revista Sàpiens, Clàudia Pujol, el va reivindicar com a símbol de la repressió. L’ofrena floral es va fer a la plaça que porta el nom del president i hi va haver l’actuació del cor Lupulus Emsembla.