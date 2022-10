L'incendi que es va produir dissabte a la nit al carrer del Doctor Trueta de Manresa, al taller mecànic Sanmartí Serveis Automoció, S.L., va afectar sis motos, cinc cotxes, tres furgonetes i un remolc. Hi ha cinc d'aquests vehicles totalment calcinats. Carles Sanmartí, responsable del negoci, que lògicament està molt afectat, ha explicat aquest migdia a Regió7 que la causa va ser un vehicle que hi tenien aparcat des de dimecres, que es va incendiar per causes que es desconeixen i que justament demà dilluns havia d'entrar al taller.

Va ser un veí del negoci qui el va avisar del foc. Comenta que té tota la cronologia de les trucades i que, al seu entendre, hi va haver certa demora en la reacció dels Bombers. Aquest migdia s'ha dedicat a trucar als clients dels vehicles afectats, entre els quals hi havia un cotxe clàssic, per informar-los del desgraciat accident.

L'incendi es va produir en un local annex al taller mecànic que tenen per deixar-hi els cotxes que els arriben. És un local que dona al carrer del Doctor Trueta, vial situat entre la plaça de Mallorca i la plaça de la Creu on, ha explicat, no fa molt van fer el sostre nou i estava acabat de pintar. Ha donat gràcies que el foc no fos al taller directament perquè, en aquest cas sí que hi ha habitatges al damunt, mentre que el local incendiat és en planta baixa i no hi ha cap més construcció a sobre. Segons ha confirmat la Policia Local a aquest diari, no va fer falta confinar cap veí.

Fins al lloc dels fets, després de l'avís, que es va rebre a 2/4 d'11 de la nit, s'hi van desplaçar vuit dotacions dels Bombers que, segons han informat, a les 11 de la nit i 8 minuts van donar el foc per extingit i a la 1 de la matinada van donar l'actuació per acabada.