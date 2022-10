Objectiu, buidar el traster

Roba, sabates, joguines, llibres i fins i tot objectes artesans de ganxet, i tot de segona mà, van protagonitzar, ahir, les 53 parades del mercat Ualapop al carrer, situat al carrer de Guifré el Pilós.

Els organitzadors van valorar aquesta segona edició com un èxit de participació. Fins i tot hi va haver persones que volien muntar una parada que no ho van poder fer per falta d’espai.

Fina Monell, una de les paradistes, que venia llibres i objectes de la llar, com una làmpada, va definir el mercat com «una bona manera de buidar el traster». Segons Monell, «cal impulsar iniciatives així per poder donar una segona vida a les coses que ja no es fan servir i inculcar la cultura de les compres de segona mà».

Una de les parades més curioses va ser la d’objectes artesans de ganxet de la parada de la Lola. «Són coses que fa la meva mare, li fa gràcia poder-ho vendre perquè la gent ho tingui. Les meves figures preferides són les que tenen forma de cactus», comentava.

Maria Serra es va animar a muntar una parada de roba i de bosses de mà. Va assabentar-se del mercat a través d’un grup de WhatsApp. En aquell moment ho va veure clar: era l’oportunitat per desfer-se de tot el que no volien les seves filles. «Aquest any hem portat roba, sobretot, però si venim l’any que ve també ho ampliarem amb joguines, que he vist que també tenen molta sortida al mercat», va declarar.

Entre els compradors i curiosos de l’Ualapop al carrer hi havia Clara Masdeu, que va tornar a casa amb unes sabates, una bossa i una samarreta. «Tot per menys de vint euros», celebrava.

Masdeu va saber que se celebrava aquest mercat de segona mà gràcies a una amiga seva. «És una manera sostenible i barata de comprar coses que estan en molt bon estat, fins i tot sense estrenar».

Nora Moreno era una de les paradistes més joves del mercat. Va aprofitar l’ocasió per fer neteja d’armari i vendre tot el que ja no volia. «La meva àvia em va dir que es faria això i no m’ho vaig pensar, de seguida vaig començar a buidar l’armari». Tot i que la seva idea era arribar a casa menys carregada del que havia sortit, va explicar que en altres parades havia trobat peces de roba «a molt bon preu» i que no se’n va poder estar de comprar-les.

Una altra de les compradores que va passar pel mercat va ser Andrea de Barros, que anava carregada de joguines i de contes infantils. «Són per als nens i nenes de l’escola popular, que soc monitora d’allà i sé que tot això els farà molta il·lusió», afirmava, molt contenta amb les seves compres.

Un dels llocs on va comprar De Barros va ser a la parada de Mar González, que, a més de llibres que els seus fills ja no volien, també venia vestits de gala. «Em fa molta llàstima, però aquests vestits només me’ls he posat una vegada i estic segura que no ho tornaré a fer. Estan perfectes. Estaria molt bé si algú els pogués aprofitar més».

El mercat el van organitzar el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i l’Associació de Veïns de la Carretera Santpedor. Segons un dels membres de l’organització, Sebastià Suet, l’únic requisit que es demanava als paradistes era que els productes que es venguessin estiguessin en bon estat.