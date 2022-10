Manresa acollirà el festival Creafest el 5 de novembre, un esdeveniment que reunirà creadors de continguts en català a les xarxes socials durant tot un dia a la capital del Bages. L'Associació Creadors.TV és la impulsora d'aquest esdeveniment que tindrà lloc durant tot el dia a la Plaça Sant Domènec i a l'Auditori amb actuacions, concerts, xerrades i taules rodones.

El festival comptarà amb la presència de generadors de contingut i influenciadors en català, com Gerry Querry Berry i els actors Gerard Sesé i Albert Roig i, a més de les actuacions de creadors de contingut de la comunitat, hi haurà un seguit de xerrades i taules rodones d'altres entitats amb la presència, entre d'altres, de l'activista per la llengua i fundadora de l'Aixeta (una plataforma de micromecenatge utilitzada sovint per les creadores de contingut), Liz Castro, o el fundador de La Fera, Albert Lloreta.

Els actes a la plaça de Sant Domènec, conduits pel músic i guionista, Ferran Aixalà i la periodista Sònia Ferrer es desenvoluparan dalt de l'escenari i tindrà una programació durant el matí i tarda basada en concerts i la participació de creadors de contingut que plasmaran dalt de l'escenari allò que fan normalment davant d'una càmera.

Al matí (d'11.30h a 13h) hi haurà el concert de música manga a càrrec de Aventura x Japó i Younenki i a la tarda, per acomiadar el Creafest, hi haurà el concert dels lleidatans Lauzeta Folk.

A la mateixa plaça de Sant Domènec, es situarà la fira d'entitats de creació de contingut i de defensa de la llengua catalana. A banda de la parada de creadors, hi haurà la d'altres organitzacions com, L'Aixeta, Mantinc el català (organització en defensa del català), o Fundació.Cat (gestiona el domini .cat) i Gaming.cat (comunitat d'aficionats als videojocs, desenvolupadors i fans dels eSports) farà un podcast en directe des d'una de les carpes.

Mentrestant, a l'Auditori i de forma simultània, tindran lloc diverses xerrades i taules rodones amb l'objectiu d'aprofundir més sobre la situació del català a Internet, així com reflexionar sobre el futur de la nostra llengua.

Així mateix, a la tarda es gravarà el programa de podcast de Fibracat TV La Nit Friki amb actors de doblatge convidats, com en Òscar Muñoz, amb una llarga trajectòria dins del sector.