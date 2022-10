Una fuita ha omplert d'aigua aquest matí el carrer Trieta i la carretera del Pont de Vilomada, davant la Fàbrica Nova de Manresa.

L'aigua rajava amb força sortint d'embornals i fins i tot provocant esquerdes a l'asfalt, així que es tractaria una canonada rebentada, a espera de l'informe d'Aigües de Manresa.

Operatis de la companyia s'hi han desplaçat per tancar l'aigua i cal esperar a la previsió de reparació.

El maig de l'any passat, una fuita d'aigua va obligar a tallar des del migdia i fins a última hora de la tarda el trànsit a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. El trànsit es va restablir amb l'obertura d'un dels dos carrils de circulació en tram entre el passatge de la Mercè i l'avinguda Bertrand i Serra.

La fuita es va produir a l'alçada del número 17, a tocar de la Fàbrica Nova. Segons va poder saber Regió7 de fonts d'Aigües de Manresa, l'origen es trobava en una canonada d'uns 25 centímetres de diàmetre per on l'aigua sol circular a molta pressió, per la qual cosa es va generar una gran cascada al carrer i, fins i tot, es van aixecar algunes rajoles de la vorera i ferm de la calçada.

Policia Local i Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets.