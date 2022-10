La UPC Manresa organitza, avui, de les 4 a les 6 de la tarda, un taller gratuït perquè joves de secundària aprenguin a programar jocs.

Amb el taller «Fes un joc per al teu mòbil amb App Inventor» es donaran eines per iniciar-se en el món de la programació realitzant el joc del tres en ratlla per a mòbil amb aquesta aplicació. Els organitzadors asseguren que es tracta d’una manera de programar fàcil, intuïtiva i divertida que permet descobrir nous aspectes de la informàtica. Per participar-hi cal tenir un compte de Google i un mòbil, preferiblement Android, amb permisos per poder-hi instal·lar apps.

La iniciativa s’enquadra en el programa del TechLab de la UPC Manresa, que proporciona un espai dotat d’equips amb tecnologia capdavantera a l’abast de tothom amb la finalitat que cap idea no es quedi al tinter.