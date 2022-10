Les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC van celebrar la cerimònia de graduació de la promoció del curs 2022, amb la qual suma ja prop de 7.000 persones titulades.

Després de dos anys de restriccions per la pandèmia, la cerimònia va recuperar la normalitat i es va celebrar sense limitacions a la Sala Gran del Kursaal en dues sessions: a les 5 de la tarda per als estudis del grau en Fisioteràpia, un any més amb la presència del cònsol general de França a Barcelona, Olivier Ramadour; i a les 8 del vespre per als graduats en Infermeria, Podologia, Logopèdia, ADE i Mestre d’Educació Infantil.

De les 353 persones titulades, 165 s’han graduat en Fisioteràpia, 24 en Logopèdia, 25 en Podologia, 96 en Infermeria, 19 en Mestre d’Educació Infantil i 24 en Administració i Direcció d’Empreses. Amb la promoció del 2022, UManresa ha format 6.814 persones com a graduades i diplomades.

La padrina de la promoció va ser Carmen Gomar, directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC, liderada pel campus Manresa. La seva lliçó de comiat va portar per títol Ara comença la veritable aventura de les vostres vides. Endavant! Gomar els va instar a no tenir por del canvi, a no intentar controlar el futur, a «viure amb la mesura del present, assumint riscos que siguin controlables, i a canviar la societat per fer-la millor». L’alcalde de Manresa i president del patronat de la FUB, Marc Aloy, que va donar la benvinguda als graduats i a les seves famílies, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, van dir als presents que Manresa i la UManresa, respectivament, sempre seran casa seva. La cerimònia va incloure les intervencions dels alumnes, representats per Rosi Balaguer Franch, Guillem Mestre i Marc Garbutt Rovira.

Les novetats de l’acte

A la vetllada hi van assistir 296 dels estudiants graduats i els seus acompanyants. Com a principals novetats, s’hi va incorporar la retransmissió en directe de l’acte a la pantalla gran de l’escenari durant l’entrega de diplomes i els parlaments. A més a més, per primera vegada, els estudiants van lluir una banda del color verd corporatiu que els identifica com a graduats de la UManresa.

La celebració va incloure el lliurament del premi als millors expedients acadèmics de la promoció 2022, un reconeixement que enguany ha estat per a la infermera Nerea Pérez Ruiz. Aquest és un premi que atorga el Montepio de Conductors. Pel que fa a la resta de graus, el millor expedient acadèmic de Fisioteràpia el va rebre Lolita Llamas, el d’ADE va ser per a Mireia Martín Sánchez, el de Mestre d’Educació Infantil per a Mar Lázaro Gel, el de Logopèdia per a Inés García Morales i el de Podologia per a Carmen Jalón Guerra.

Va incloure, també, el lliurament de la quarta edició dels Premis als Millors Treballs de Final de Grau, que patrocina Fundació Caixa d’Enginyers. Al grau en Fisioteràpia es van atorgar dos premis: el primer a Emilie Baranes i el segon a Rosi Balaguer Franch. Pel que fa a la resta de graus, es van premiar els TFG de Mireia Martín Sánchez, graduada en ADE; Mar Lázaro Gel, graduada en Mestre d’Educació Infantil; Nerea Pérez Ruiz, graduada en Infermeria; Estela López Nicolás, graduada en Logopèdia; i Irene Saumell Olivé, graduada en Podologia.