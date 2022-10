Althaia comença a detectar casos de joves tancats a casa addictes als jocs de rol en línia

Quan la vida fora d’internet deixa d’existir, hi ha un problema. Un problema greu. Els jocs de rol en línia amb multijugadors són els que generen més casos addicció a les pantalles. I poden ser severs. Fins el punt que la Unitat d’Addiccions del Comportamentals de la Fundació Althaia de Manresa i l’equip GUIA de salut mental que atén casos complexes es troben casos, sobretot de joves, que es tanquen a casa per jugar. És quan la resta del món deixa d’existir.

A l’àrea d’influència d’Althaia hi ha més d’un cas d’aquests. Molts?. «Són alguns», respon la psicòloga clínica i responsable de la Unitat d’Addiccions Comportamentals de la Fundació Althaia, Dominica Díez. «Possiblement n’hi ha molts més dels que ens arriben. Això és el més preocupant».

El 2021, un 37 % de les consultes a l’esmentada unitat van estar relacionades amb els jocs en línia, els videojocs. L’any anterior, el de la pandèmia, les consultes per aquesta problemàtica van representar el 12 %. És el que els genera més feina, seguit de l’addicció a les màquines escurabutxaques -presencial o també en línia- que suposa el 27 %.

Internet ho ha capgirat tot. Quan la Unitat d’Addiccions va començar a funcionar el 2005, un 97 % de les consultes eren per dependència de les màquines escurabutxaques. Per primera vegada l’addicció als vídeojocs ha superat els casos de persones que hi acudeixen per deshabituar-se de les escurabutxaques.

Els jocs en línia amb multijugadors estan pensats per quedar-hi enganxat. Un cúmul de factors causen que un jove arribi al límit de convertir-se en addicte a les pantalles. El joc actua com a refugi i no com a element de distracció o esbarjo. «Veiem persones amb un trastorn de l’estat d’ànim, amb moltes dificultats per les relacions socials presencials i amb un alt nivell de solitud percebuda», comenta Jordi Bernabeu, psicòleg del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat de la Fundació Althaia. Els esmentats equips GUIA. En resum: «si estàs malament anímicament, et costa relacionar-te i et sents sol, jugar actua com a refugi d’aquest malestar».

Si a això s’hi suma la manca d’estratègies per posar fre a aquestes conductes, la vida presencial i/o social, desapareix i internet es converteix en un cau. «La vida digital o virtual es menja qualsevol forma de relació».

Un primer signe de preocupació davant un procés de dependència és deixar de fer coses que abans satisfeia a la persona en qüestió. «Una conducta es converteix en addictiva en la mesura que passa factura al món real». Això es pot traduir en deixar de sortir amb els amics, les activitats extraescolars, deixar de relacionar-se...». Poden aparèixer símptomes com dificultats fòbia social, depressió, afectacions del son, angoixes. «És allò de sempre però amb un vestit nou», afirma Díez. En aquest cas el món digital. Bernabeu continua: «en termes de salut mental internet no ha inventat res, però ha redimensionat problemes».

Posar límits i un bon acompanyament, són importants per evitar situacions de risc. Un acompanyament per entendre «l’ús complex» de les eines digitals és un factor de protecció, diu Bernabeu. Un altra repte que caldria afrontar és «com abordem noves variables com la rapidesa de la informació, la identitat digital o les noves formes de relacionar-nos». Bernabeu opina que quan la tecnologia s’acaba convertint en un mitjà que no compleix la seva funció cal posar normes i límits. No només les famílies, sinó també les institucions. «El problema és quan acabem reduint problemes de dimensió humana a problemes tecnològics».