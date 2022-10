L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Catalunya Central havia d’obrir portes el segon semestre d’aquest any. No les ha obert. De fet, tot just ara s’estan fent les obres corresponents a la primera fase, que és previst que s’acabin el desembre vinent. Una suma de diversos factors ha canviat la previsió que en el seu dia va donar el Govern de la Generalitat. De tenir l’oficina funcionant el segon trimestre d’aquest any, passarà, com a mínim, a fer-ho a finals del 2023.

L’OAC de la Catalunya Central ocuparà el segon pis de l’antiga fàbrica de l’Aranya o del Salt, amb accés per la Via de Sant Ignasi, per la plaça del Salt i per la passarel·la que relliga Barri Antic i Escodines. Es tracta d’un espai amb 810 m2 que l’Ajuntament cedeix durant sis anys a la Generalitat, que en finança i executa el condicionament. Seran unes dependències temporals fins que obri la nova seu de la Generalitat a l’edifici entre la Baixada de la Seu, el carrer de Galceran Andreu i el de la Codinella, que també anirà més tard: del primer semestre del 2026 a l’estiu del 2027.

Quan l’OAC passi a la ubicació definitiva, on tindrà 537 m2, l’espai condicionat quedarà per a la ciutat a l’Aranya. A l’oficina provisional atendran la ciutadania una dotzena de treballadors. Hi haurà un taulell d’atenció i registre, taules i espais de treball, i sala d’espera i de reunions. La inversió: 675.000 euros.

Qualsevol tràmit

Una vegada acabada l’actual fase d’obres, iniciada a finals de juliol i que ha de finalitzar el 31 de desembre vinent, de cara al primer trimestre del 2023 s’ha de posar en marxa la segona fase, amb una durada prevista de sis mesos. Per tant, no serà fins a finals del 2023, si no hi ha cap interrupció més, que quedaran acabades i podrà obrir portes la nova oficina, que concentrarà i gestionarà qualsevol tràmit relacionat amb tots els departaments de la Generalitat que ara s’han de portar a terme en oficines diferents.

Un dels motius exposats per la Generalitat per explicar l’endarreriment té a veure amb la licitació de l’obra. La primera va quedar deserta i es va haver de fer una segona licitació, que va allargar tot el procés i els terminis previstos. Un altre motiu té relació amb els canvis del departament al capdavant d’aquesta actuació. Mentre que, quan es va anunciar, el març del 2021, estava a mans del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de Pere Aragonès, amb la nova legislatura va passar a dependre del vicepresident del Govern -i conseller de Polítiques Digitals i Territori-, Jordi Puigneró, que va haver de deixar el càrrec cessat per Aragonès a causa de la trencadissa del govern d’ERC i Junts. Ho va fer el 29 de setembre passat, 28 dies després de presentar in situ a Manresa l’inici de les obres de la nova seu del Govern.

En el nou escenari, el que depenia del departament de Vicepresidència, una figura que ja no existeix, ha passat a dependre de la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà.

La cronologia

El 23 de març de 2021 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dictamen en el qual s’acordava la concessió administrativa d’ús privatiu, amb caràcter gratuït, dels locals situats a la planta segona de la fàbrica de l’Aranya a favor de la Generalitat per ubicar-hi l’OAC provisional. Dos dies després, el llavors secretari general del departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda, adreçava al director general de Patrimoni, la resolució per impulsar l’expedient patrimonial per acceptar la concessió administrativa. El 23 de juliol de 2021, des de la direcció general de Patrimoni, es notificava que la tramitació del l’expedient havia estat iniciada amb anterioritat a la reestructuració departamental del Govern de la Generalitat fruit de les eleccions. Com que amb la nova estructura, la competència d’atenció ciutadana requeia en el departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, calia fer arribar, de nou, la resolució del secretari general d’aquest departament.

Finalment, l’1 de març de 2022, es va aprovar l’acord del Govern pel qual s’acceptava l’ús privatiu en règim de concessió administrativa gratuïta de dos locals.

Paral·lelament a la tramitació de l’expedient patrimonial, amb data 16 de febrer de 2022, el departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, va sol·licitar llicència d’obres per a l’adequació del local, atorgada el 15 de juliol de 2022.