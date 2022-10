La manresana Carme Bertral i López ha estat nomenada aquest dimarts pel Govern secretària d'Atenció Sanitària i Participació del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, un càrrec que ja havia ocupat durant el període en què Alba Vergés va ser consellera de Salut.

Bertral, fortament vinculada a ERC, va néixer a Manresa l'any 1955, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB (1982), diplomada en Sanitat Pública per l'Escola de Salut Pública i té un Màster també en aquest àmbit per la UB.

Entre el 1983 i el 2016 va exercir en l'àmbit de l'atenció primària i domiciliària als CAP de Manresa, Corbera de Llobregat, Igualada Rural i Cardona. També ha estat responsable de la Participació a la Direcció d'Atenció Primària del centre corporatiu de l'Institut Català de la Salut.

La nova secretària d'Atenció Sanitària i Participació ha estat membre de diverses societats científiques (SCSP, SESPAS, SCMFiC...) i, també, del Consell Rector de l'Hospital d'Igualada (2003-2010).