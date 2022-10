La lluita de les persones trans per aconseguir el dret a la identitat o l’expressió de gènere ha portat a celebrar aquesta jornada reivindicativa amb l’objectiu de visibilitzar les experiències trans i el dret a viure-les lliurement. La commemoració reivindica que les identitats trans no són una patologia, sinó una possibilitat de trencar els patrons de gènere social i culturalment construïts.

Enguany, el Servei LGTBI de l’Ajuntament de Manresa ha organitzat activitats per commemorar aquesta diada, seguint amb la tasca de visibilització i de sensibilització dels professionals i de la societat en general cap a les experiències, les expressions i les identitats diverses. Alhora, les activitats donen compliment al Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, que conté els objectius específics de donar a conèixer aquestes diades i sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre la igualtat entre persones i drets en l’àmbit social.

Les activitats programades a Manresa es van iniciar el divendres 7 d’octubre amb la sessió del conte «Cua de Sirena», d’Alba Barbé i Serra i Sara Carro Ibarra, en l’espai de l’Hora del Conte de la Biblioteca Infantil del Casino.

El taller, dinamitzat i teatralitzat a càrrec de la Cooperativa Cúrcuma, pretenia visibilitzar i sensibilitzar la mainada, a través del conte i del joc, dels estereotips.

Uns acompanyaments específics adreçats a joves, famílies i professorat

El taller Miralls, destinat a joves LGTBI+, pretén ser un espai d’acompanyament específic per a joves i adolescents LGTBI+ per tal de facilitar eines i recursos que contribueixin al seu benestar emocional.

Tindrà lloc el proper dijous 20 d’octubre, de 6 a 8 del vespre, a l’Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages (carrer de Sant Blai, 14). El taller és organitzat conjuntament entre el SAI LGTBI+ de Manresa i l’Oficina Jove del Bages. Per participar-hi o demanar més informació cal fer la inscripció a través del WhatsApp: 676664142 o escriure a sai@ajmanresa.cat.

Jornada oberta

Finalment, el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ de Manresa i el del Bages, com a resposta a les múltiples peticions al voltant d’acompanyaments a joves trans, famílies i professorat, organitzen la jornada Joves i diversitats de gènere, un espai on poder conèixer experiències d’acompanyament de joves trans, tant des de l’àmbit familiar com des de l’àmbit educatiu.

La jornada tindrà lloc el dijous 27 d’octubre i inclourà les ponències presentades per Mercè Alguersuari, membre de Transfamílies Barcelona (Grup de famílies de persones trans); de l’Associació de famílies contra la intolerància per gènere (AMPGYL), i de Sílvia Merino Navalón, membre de la cooperativa d’acció comunitària i feminista Candela i del Projecte Bandada, espai per a joves amb gèneres i sexualitats diverses (abans Oasis).

També hi participarà el Grup Transfamílies del Bages, un grup de mares i pares de persones trans que acull totes aquelles famílies que vulguin un espai on compartir les seves experiències i teixir xarxa i suport mutu.

La jornada tindrà lloc a la sala polivalent de l’Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada (carrer Alzines, número 54) de 6 a 8 del vespre. Per fer inscripcions o demanar més informació es pot escriure a sai@ccbages.cat o trucar al 93 693 03 63.

Serà una jornada oberta a tota la ciutadania.