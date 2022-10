La junta de l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Moianès ha nomenat Rosa Maria Ortega Juncosa nova presidenta de l’entitat. Ortega és l'actual regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans a l’Ajuntament de Manresa i relleva en el càrrec Esther Espluga, presidenta de l’associació els darrers mesos, que, per motius professionals, no ha pogut acabar el mandat. Espluga va succeir Fina Rovira, que va estar al capdavant durant cinc anys fent una feina ingent amb un tarannà incansable i sabent gestionar els difícils moments pandèmics del 2020 i 2021. L'associació ha volgut aprofitar el relleu per agrair-los la seva dedicació.

L'entitat Fundada l’any 2000, l’entitat és un referent a la Catalunya Central de suport i orientació a familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències. Treballa al costat de persones que pateixen Alzheimer i ajuda i acompanya els seus familiars i cuidadors des de fa 22 anys. Té la seu al Centre Hospitalari de Manresa, on s’imparteixen diàriament sessions d’estimulació cognitiva per a persones amb o sense diagnòstic de demència. Actualment, dona servei a 68 usuaris, i compta amb un equip d'una psicòloga i dues terapeutes. La nova presidenta Rosa Maria Ortega, que és professora de música de secundària -en excedència degut a les seva tasca política actual-, coneix bé la malaltia per vinculacions familiars. Les línies mestres de la seva presidència consistiran a actualitzar el pla estratègic de l’entitat, consolidar, renovar i ampliar convenis amb diverses institucions i empreses mitjançant els quals es pretén millorar les prestacions als usuaris i dur a terme noves dinàmiques de comunicació, internes i externes, que donin visibilitat i sensibilització vers l’Alzheimer i les tasques professionals d’ajut, suport i salut que realitza l’entitat.