Un total de 58 dones afectades per un càncer de mama a qui s’ha hagut d’extirpar el pit s’han fet la micropigmentació de l’arèola i el mugró des que la Fundació Althaia va implementar aquesta tècnica, el febrer del 2021.

Es tracta del darrer esglaó de la reconstrucció mamària, que es realitza després de finalitzar tots els tractaments oncològics, i que té uns efectes psicològics molt positius en les pacients.

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, Althaia ha fet balanç de l’activitat de la Unitat de Patologia Mamària i la incidència de la malaltia durant el 2021. La posada en marxa de la micropigmentació, gràcies al finançament del CatSalut, és una de les principals novetats.

L’any passat es van diagnosticar a la Fundació Althaia 162 nous casos de càncer de mama i es van realitzar 175 intervencions quirúrgiques per aquesta patologia. L’edat mitjana al diagnòstic va ser de 65 anys, similar a la dels últims anys. El 44% dels diagnòstics es van realitzar en dones d’entre els 50 i els 69 anys, mentre que un 39% dels diagnòstics van ser de dones de 70 anys o més.

La detecció precoç és important en qualsevol edat ja que permet tractar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Davant de símptomes com són el tumor palpable, la retracció o la secreció pel mugró la recomanació és consultar el metge de capçalera.

Col·laboracions entre cirurgians

L’any 2021, el 65% de les dones diagnosticades de càncer de mama a la Fundació Althaia van poder conservar el pit. La cirurgia conservadora és considerada la millor opció sempre que sigui oncològicament segura i que s’estimi un resultat estètic favorable. D’aquesta manera es permet evitar una mastectomia –extirpació de la mama– i s’eviten seqüeles en les pacients.

Gràcies a l’estreta col·laboració entre cirurgians oncològics i plàstics, Althaia porta a terme des del 2004 intervencions quirúrgiques conservadores complexes. Això significa que s’opera el càncer de mama fent servir un patró de cirurgia plàstica per obtenir un bon resultat estètic i, a la vegada, s’intervé la mama contralateral per a una simetria, tot en una única intervenció quirúrgica. Aquesta combinació d’oncoplàstia es va dur a terme durant l’any 2021 en un 16% dels casos de cirurgies conservadores.

La cirurgia conservadora també s’aplica a l’aixella. La prova del gangli sentinella permet detectar prèviament si l’aixella està afectada pel tumor. D’aquesta manera, si el resultat és negatiu, s’evita buidar l’aixella i s’aconsegueix millorar la qualitat de vida de les pacients. Durant el 2021, en el 59% de les dones es va realitzar la biòpsia del gangli sentinella com a única intervenció sobre l’aixella.

Cal destacar que, des de fa 4 anys, Althaia ha introduït la biòpsia de gangli sentinella en pacients que primer s’han hagut de tractar amb quimioteràpia i que en el moment del diagnòstic tenien afectats els ganglis. Així, gràcies a una nova tècnica, els professionals treballen perquè aquestes pacients també puguin conservar els ganglis axil·lars, dintre de la seguretat oncològica també en aquests casos.

Pel que fa a les mastectomies, aproximadament en la meitat dels casos es va iniciar el procés de reconstrucció en la mateixa intervenció quirúrgica. Això significa que es va poder avançar un pas en la reconstrucció de la mama. A la resta, no es va considerar aquesta opció bàsicament per desig de la dona o per la necessitat de radioteràpia posterior que augmenta el nombre de complicacions en la mama ja reconstruïda.

Sobre la micropigmentació

L’últim esglaó de la reconstrucció mamària és la micropigmentació, una tècnica estètica, mínimament invasiva i indolora, que es fa a nivell ambulatori. Consisteix en introduir una sèrie de pigments perquè l'arèola i el mugró puguin recuperar un color el més semblant possible al que tenien abans de la intervenció. La tècnica es pot dur a terme quan la pacient ja ha finalitzat tots els tractaments oncològics, inclosos la reconstrucció de la mama i el mugró.

L’encarregada de dur a terme la micropigmentació és la infermera referent en cures postoperatòries de cirurgia plàstica d’Althaia que s’ha format en micropigmentació mèdica.

El procés consta de dues sessions d’aproximadament una hora de durada, i entre la primera i la segona sessió han de passar un període de temps comprès entre 6 i 8 setmanes. S’ha observat que la micropigmentació té uns efectes psicològics molt positius en les dones que s’han fet aquesta tècnica.

La nova tècnica s’ha implantat, a través de la Unitat de Patologia Mamària de la Fundació Althaia, amb el finançament del CatSalut després que el Ministeri de Sanitat ho incorporés dins la cartera del Sistema Nacional de Salut.

Una atenció oncològica integral

La Unitat de Patologia Mamària d’Althaia funciona des de fa 19 anys. Està integrada per professionals de diverses disciplines com són oncologia, cirurgia, oncologia radioteràpica, ginecologia, cirurgia plàstica, radiologia, anatomia patològica, rehabilitació, psicooncologia i infermeria.

La multidisciplinarietat dels professionals que la formen i la seva coordinació permet millorar els resultats obtinguts ja que treballen per oferir les millors proves diagnòstiques i el millor tractament segons cada cas.