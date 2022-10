La Fàbrica Nova de Manresa tornarà a obrir les seves portes al públic amb motiu de la Setmana del Turisme Industrial que se celebrarà fins el 30 d’octubre. Per participar en la visita cal reservar entrada a partir d’aquest dijous a l’Oficina de Turisme i a la web de Manresa Turisme. La Fàbrica Nova ja es va poder veure per dins a les Vistes a la Manresa Desconeguda per la festa major.

Amb motiu de la Setmana del Turisme Industrial s’han programat diverses activitats com el Bus a cegues i visites a Can Font i al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

Les visites es duran a terme el dissabte 29 d’octubre. Es podran veure les interioritats d’una de les indústries tèxtils més importants no tan sols de Manresa sinó del país, i també conèixer el nou projecte universitari que s’hi vol desenvoliupar: un nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. El recinte el va comprar l'Ajuntament. És per tant, municipal.

Les visites, guiades, es faran de 10 del matí a la 1 del migdia, i comptaran amb accions teatralitzades del Grup de Teatre Paranys. Per participar-hi, és imprescindible fer reserva prèvia a partir d’aquest dijous, 20 d’octubre. Es pot fer a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10), de dimarts a dissabte de 10h a a 14h i de 17h a 19h, i diumenge i dilluns, de 10h a 14h.

La Setmana del Turisme Industrial és una commemoració impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (Xatic), amb l’objectiu de divulgar el patrimoni industrial català, com ara antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, museus i centres d’interpretació. Manresa s’hi suma amb diversos actes que permetran conèixer de primera mà alguns dels elements més destacats d’aquest patrimoni.

El programa d’actes comença aquest dissabte, 22 d’octubre, amb l’anomenat “Bus a cegues”, que aquest any surt des de Manresa. Es tracta d’un recorregut sorpresa amb activitats per diverses localitats i equipaments catalans associats a la xarxa. El nom del bus és “Tresors i delícies de la Noguera i l’Urgell” i es poden adquirir els bitllets que inclouen el transport i els guiatges per 5€ per persona al web del Xatic.

Per la seva banda, el Parc de la Séquia organitza visites guiades al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (del 24 al 30 d’octubre) i al Centre de l’Aigua de Can Font (el 29 d’octubre), així com la xerrada, el 26 d’octubre, de l’escriptor Ramon Soler, sobre “el Carrilet”, la línia ferroviària que recorria els pobles entre Manresa i Guardiola de Berguedà. La conferència, que tindrà lloc el 29 d’octubre a les 6 de la tarda al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, el públic podrà descobrir les històries, anècdotes i curiositats del seu pas per Manresa.