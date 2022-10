José Manuel del Amo, el jutge del cas Neymar amb un profund passat manresà

El judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona pel cas Neymar ha agafat volada no només per la presència del davanter del PSG, sinó també pel que s'ha popularitzat i mediatitzat l'actitud 'futbolera' del president del tribunal que jutja el cas, José Manuel del Amo, que dilluns va deixar anar a descansar el jugador perquè el dia abans a la nit estava disputant un partit. Es dona la circumstància que Del Amo té un profund passat manresà, ja que durant molts anys va exercir de magistrat a la capital del Bages.

Nascut a Madrid el 1961, Del Amo va residir a Manresa durant 29 anys. Va començar sent secretari judicial d'un dels jutjats de la ciutat, entre el 1986 i el 1998. En ser nomenat jutge, va exercir quatre anys a Berga. L'any 2003 va guanyar la categoria de magistrat i, des d'aleshores, va exercir de titular al Jutjat d'Instrucció i Primera Instància 1 de Manresa, un dels vuit d'aquesta jurisdicció que hi ha a la ciutat, i que es dediquen a assumptes civils i a instrucció penal. Des del 2014, a més, era el jutge degà de Manresa, càrrec que va deixar l'any 2017 per anar a treballar a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Un magistrat molt 'futboler'

Durant el judici, el jutge Del Amo ha mostrat els seus coneixements futbolístics en més d'una ocasió. "Em consta que vostè estava marcant un gol contra l’Olympique de Marsella ahir a la nit, quan jo ja estava al llit". D’aquesta manera, feia referència Del Amo al partit de futbol que va disputar el PSG el dia abans de la primera sessió del judici.

També va respondre una pregunta de la fiscalia que no anava dirigida a ell. Quan van preguntar si era rellevant l’opinió d’un futbolista a l’hora de decidir el club on acabarà jugant, Del Amo va interrompre i va afirmar: “En el món del futbol hi ha una frase que diu que si un jugador vol anar a un equip, ho acabarà aconseguint”. També va fer broma i va dir que no volia perjudicar Neymar “encara que jugui al PSG”.

Aquest dimarts, i després de la volada que havien agafat els seus comentaris i decisions, va negar que hagués donat "cap tracte de favor" al jugador per deixar-lo abandonar el judici en què està acusat de presumpta corrupció i estafa en el seu fitxatge pel Barça des del Santos FC.

"Es va deixar que se n'anés no perquè és un jugador de l'elit mundial ni perquè és una de les grans estrelles de la selecció del Brasil", va dir el magistrat de la secció 6 de l'Audiència de Barcelona abans de començar l'interrogatori al jugador.

Dilluns, la defensa de Neymar va demanar que se'l dispensés a ell i els seus pares, també acusats, d'estar a la sala perquè havien viatjat de matinada a Barcelona després del partit del jugador diumenge, i el jutge va dir que ho va acceptar tenint en compte que el judici estava en el tràmit de qüestions prèvies, "que són especialment àrides".

"Es tracta bàsicament de donar un tracte digne a les persones, i si la gent s'ha quedat en l'anècdota que vaig sentir que havia marcat un gol, doncs que es quedin amb l'anècdota, però la realitat és la que és", va dir el jutge en referència al seu propi comentari dilluns, quan va explicar que havia sentit per la ràdio el gol del jugador mentre ell ja era al llit.

Del Amo va reiterar que no hi ha hagut cap tracte de favor en relació amb Neymar ni els seus pares: "Això que estem aquí fent-li l'onada com si fóssim a la graderia, doncs no. Se l'està tractant com es tractaria qualsevol altre acusat".

Neymar està dispensat d'assistir a la resta del judici excepte al torn d'última paraula dels acusats, que el tribunal ha acceptat que pugui fer per videoconferència. Aquest dimarts el jugador ha assistit al judici per al seu interrogatori, en el qual ha declarat que ell no va participar en les negociacions del traspàs perquè se n'ocupava el seu pare.