L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per modificar l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana per limitar la venda de begudes alcohòliques als establiments comercials entre les 11 de la nit i les 8 del matí. La regulació, explica el consistori, té per objectiu millorar la convivència veïnal i evitar actituds incíviques que tenen lloc en horari nocturn a l’exterior d’alguns establiments oberts durant la nit, i es fonamenta en aspectes com la protecció de la salut pública, el dret al descans dels veïns i veïnes i a la correcta utilització de la via pública, entre altres.

Un precedent Regió7 es va fer ressò el juliol passat dels problemes generats a veïns de la carretera de Vic per la venda d'alcohol durant tota la nit al local Express Super, situat al vial. Aleshores, l'Ajuntament va respondre que no li constava que l'establiment fos especialment problemàtic, però que, si s'acreditava convenientment, es podria justificar la restricció horària. Els veïns afectats van respondre que consideraven "esperpèntica la postura de l’Ajuntament en no voler utilitzar els mitjans que li permet la Llei i que altres ciutats com Vic o Igualada ja utilitzen en fets similars». Amb la modificació, l’Ajuntament s’acull a l’article 37.4 de la Llei 17/2017 de Comerç, Serveis i Fires, que estableix la possibilitat de limitació en l’horari de comercialització de begudes alcohòliques per raons d’ordre públic, de convivència o de salut pública. L’ordenança actual -en el capítol 7 sobre begudes alcohòliques, estupefaents i drogues- ja estableix la prohibició de consumir begudes alcohòliques en els espais públics, amb l’excepció de les terrasses dels locals de restauració i de les festes a l’aire lliure autoritzades. També especifica que estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan s’alteri la convivència ciutadana mitjançant els anomenats botellots, quan es deteriori la tranquil·litat de l’entorn, quan provoqui situacions d’insalubritat, quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris dels espais públics o quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d'infants i adolescents. Infracció greu Amb la modificació que es farà ara, s’hi afegeix la prohibició de la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn, amb la voluntat de completar l’ordenança actual i de reforçar la voluntat de millorar el civisme i la convivència que té l’actual norma. El no compliment de la normativa serà considerat una infracció greu i pot comportar multes, el valor de les quals es concretarà durant la tramitació de l’ordenança. L’Ajuntament calcula que la nova norma entrarà en vigor en un termini d’entre cinc i sis mesos. En el ple ordinari del mes d’octubre, que se celebrarà demà dijous, s’informarà de la modificació del Pla Normatiu, un pas previ a poder realitzar la modificació de l’ordenança, que se sotmetrà a consulta prèvia per donar audiència als ciutadans afectats, i que un cop aprovada inicialment també haurà de passar un període d'exposició pública en el qual podrà rebre al·legacions abans que el ple pugui fer-ne l'aprovació definitiva.