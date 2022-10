Ramon Bacardit defensa que la seguretat és un pilar de la societat del benestar

El candidat a l’alcaldia de Manresa per Junts, Ramon Bacardit, es va envoltar ahir de dos pesos pesants, els exconsellers d’Interior Joaquim Forn i Miquel Sàmper, per parlar de seguretat. O inseguretat, segons com es miri. Entre tots tres van debatre el tema en una trobada distesa i informal al Vermell davant més d’una cinquantena de persones. Fa pocs dies Bacardit va fer el mateix i al mateix lloc amb el també exconseller i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Van dialogar sense embuts sobre un tema, van dir, que no pertany a la dreta com sovint es vol fer creure, sinó que preocupa a la ciutadania i que, per tant, s’hi ha de prestar especial atenció.

Forn, que va ser regidor de Seguretat Ciutadana a Barcelona a l’època Trias i tenia sota el seu comandament 3.000 agents de la Policia Local, va afirmar que sovint la inseguretat és una percepció de la ciutadania que no té res a veure amb les dades objectives. «Però en l’imaginari la gent té por. I per tant s’ha d’abordar i treballar. El que fa patir a la gent ha de ser una prioritat per l’alcalde», va dir. Igual que la relació de la delinqüència amb factors socials, «Però això Bacardit ja ho sap». Forn va assegurar que avui en dia «la policia no requereix de musculatura, sinó d’intel·ligència».

Sàmper va afirmar, al seu torn, que el tema de la seguretat s’ha d’abordar «sense pors. No està renyit amb ser progressista. Nosaltres som progressistes, però gent d’ordre. Deixa’t de pressions dels Comuns, la CUP i Esquerra i defensa la seguretat», va recomanar a Bacardit abans d’advertir-li que «jo m’enrotllo molt. Talla’m».

L’alcaldable no ho va fer, però sí que va intervenir durant el diàleg per afirmar que sovint «sembla un tabú parlar de seguretat quan considero que ha de ser un pilar de l’estat del benestar igual que l’educació o la sanitat». Va afegir que la millor política social per evitar casos de delinqüència és «que la gent tingui feina», i una bona coordinació entre els cossos de seguretat i serveis socials.

Bacardit va recordar que fa dues setmanes va defensar un augment de la plantilla de la Policia Local de Manresa, i també va assegurar que el civisme és un tema pendent a Manresa «que té a veure amb valors que s’han de recuperar» com el respecte.