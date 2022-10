La fira Ecoviure de Manresa torna aquest cap de setmana amb un canvi d’escenari. Per primera vegada, deixa el Palau Firal i es trasllada al centre de Manresa, amb la voluntat que el programa d’activitats relacionades amb el medi ambient arribi a un públic més ampli. En concret, durant els dies 22 i 23 d’octubre, el passeig Pere III es convertirà en l’aparador d’una seixantena d’expositors que, des d’àmbits tan diversos com l’alimentació, la salut, la cosmètica, el tèxtil o la bioconstrucció, promouen la sostenibilitat.

El regidor de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa i president de la comissió organitzadora Ecoviure 2022, Pol Huguet, destaca que en aquesta 23a edició es fa un pas endavant important a l’hora de traslladar l’esdeveniment al centre de Manresa «amb l’objectiu de deixar petjada a la ciutat». En aquest sentit, l’esdeveniment comptarà enguany amb la col·laboració de diferents entitats i comerços manresans, així com de cinc restaurants que, per primera vegada, oferiran un menú ecològic durant els dies de fira. Els participants són Las Vegas, el Kursaal Espai Gastronòmic, el Miami, el Circus i la Foodtruck Happy Foods, que s’instal·larà a la plaça Crist Rei.

Una seixantena d’expositors

La fira-mercat de productes i serveis, una de les propostes més concorregudes de l’Ecoviure, se celebrarà al llarg d’aquest cap de setmana, de la mà d’una seixantena d’expositors que ocuparan el primer tram del passeig Pere III, entre Sant Domènec i Crist Rei. En un espai de 620 metres, hi seran representats sectors com l’alimentació, les teràpies naturals, les energies renovables, el tèxtil o la bioconstrucció. Huguet explica que els visitants podran conèixer un ventall d’empreses i entitats que, des de diferents camps, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta.

El regidor convida el públic a passejar entorn les parades durant el cap de setmana, així com a participar en la resta d’activitats paral·leles que, des del dia 10 d’octubre, s’estan celebrant en diferents punts de la ciutat. De fet, ahir va tenir lloc la xerrada inaugural titulada Canvi climàtic, situació hídrica dels boscos i incendis forestals, a càrrec de Narcís Prat i Fornells, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i director del grup de recerca Freshwater Ecology and Management (FEM).

Durant els pròxims dies, s’han programat activitats per a totes les edats, com ara la projecció de les pel·lícules Oro blanco, el divendres 21, i La barca del vent, el diumenge 23, a l’auditori de la Plana de l’Om; un taller per a infants per aprendre a construir una caseta de joguina sostenible, dissabte 22 i diumenge 23, a l’estand de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central; o un escape room sobre el canvi climàtic, al llarg del cap de setmana, a l’estand de la Diputació de Barcelona, a la plaça Crist Rei.