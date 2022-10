L’augment dels preus del gas i l’electricitat ha provocat que moltes famílies es plantegin la possibilitat d’apostar per les energies renovables. En aquesta línia, l’enginyer Marc Rotllan, de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, parla sobre els beneficis de les renovables i, alhora, assenyala altres mesures, més enllà de l’autoconsum, que poden reduir la factura energètica.

L’enginyer, que avui oferirà una xerrada sobre diferents possibilitats d’estalvi energètic a la llar, assenyala que una de les opcions més eficients per als consumidors particulars és l’energia solar fotovoltaica. També destaca un altre sistema, «molt interessant», que permet tenir un sistema de climatització, «a través d’una bomba de calor, que permet obtenir energia de les plaques solars, amb una petita aportació elèctrica». Es tracta de l’aerotèrmia, «un sistema amb un component de sostenibilitat que cada vegada té més demanda entre els clients».

Rotllan especifica que les plaques aporten entre un 30 i un 50% del consum elèctric a la majoria de llars, «de forma que la factura es pot arribar a reduir fins a la meitat». Tot i això, puntualitza que, en aquells casos en què el consum energètic és especialment baix, «són més recomanables les instal·lacions d’autoconsum compartit». Rotllan indica que ja existeixen exemples a la comarca del Bages que funcionen amb aquest sistema conjunt, «que permet sufragar més fàcilment la despesa de la instal·lació».

Prèviament a l’aposta per l’autoconsum, assenyala que existeixen altres mesures per reduir la factura, com ara ajustar la potència energètica contractada. «En la majoria dels casos, aquesta potència està sobredimensionada, i es podria arribar a reduir fins a la meitat», posa en relleu. També afegeix que hi ha altres petites accions que es poden fer, com ara mirar l’etiqueta energètica dels electrodomèstics per valorar-ne el consum o ajustar-se als períodes tarifaris més barats per fer-ne ús.

Amb tot, considera que la transició energètica està «tot just començant, però estem en un moment de canvi que cal aprofitar».