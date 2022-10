La fira Ecoviure de Manresa és un punt de trobada per a diversos sectors que treballen a favor de la sostenibilitat. Un dels que hi té representació és el sector agroalimentari, que enguany reunirà una quinzena d’expositors, amb productes diversos, com ara formatges, mels, espècies, llavors o vins. Els productors consultats valoren el certamen com una oportunitat per visibilitzar els aliments ecològics que, segons asseguren, cada vegada tenen més pes dins del mercat.

Una de les veus que parla sobre el creixement en el consum de productes ecològics és el president de la cooperativa de poma de muntanya Biolord, Josep Pintó, que afirma que els cultius que tenen en comarques com el Solsonès, al Berguedà o la Cerdanya «cada vegada tenen més sortida, tenint en compte que les vendes han augmentat més d’un 30% en l’últim any». Com un dels productors més veterans de la fira, explica que l’interès per als productes ecològics ha incrementat de manera gradual, «de forma que avui en dia es dona més importància als valors d’una alimentació més sostenible per al medi ambient i saludable». En la mateixa línia s’expressa l’emprenedor Oriol Comallonga, especialitzat en la producció i la venda d’ous ecològics des de Cabrianes, Sallent, sota la marca Els ous de l’Oriol. El productor assegura que entre la població «es coneixen els beneficis de consumir productes ecològics, així com de proximitat, i aquest fet es tradueix en més consum». No obstant això, assenyala que la inflació general dels preus dels darrers mesos ha provocat que «moltes famílies renunciïn a comprar aliments ecològics, tenint en compte que surten més cars, ja que impliquen uns costos de producció afegits per garantir el compliment dels criteris de qualitat que paga el consumidor». Des de l’àmbit de la higiene i la cosmètica natural, Esperança Torres, al capdavant de l’establiment Biopompas de Manresa, que ven gel, sabons i detergents naturals a granel, també comenta que la crisi dels preus, sumada a la incertesa de la guerra d’Ucraïna, «ha provocat que, en els darrers mesos, alguns clients optin per reduir les despeses, i això s’ha notat a la botiga». Tot i això, remarca que, «de mica en mica, el flux de vendes va retornant a la normalitat, de forma que esperem poder reprendre el bon ritme que portàvem fins ara, ja que cada vegada més gent aposta pels productes biodegradables, sense químics i de qualitat». La presència dels petits productors Els productors també assenyalen que, en bona part, l’auge en el consum de productes ecològics en l’última dècada (vegeu desglossat) respon a l’aposta de grans empreses per obtenir el certificat ecològic. «Hi ha indústries de gran format que s’han afegit en el sector, un fet que dona més visibilitat als productes ecològics, però, al mateix temps, ens rebenta els preus als més petits», lamenta Comallonga. En aquest sentit, considera que és important la presència dels petits productors que aposten per l’ecològic «en esdeveniments com l’Ecoviure, que ens ajuden a promocionar el nostre producte entre el públic en general i també entre professionals del sector de la restauració, amb qui és important teixir una forta complicitat». De fet, una de les novetats estrella d’aquesta edició de l’Ecoviure és el menú ecològic que oferiran restaurants de Manresa durant els dies de la fira. Es tracta d’una iniciativa que pretén reforçar el vincle entre els productors i els restauradors, i també entre els participants de la fira i els establiments de la ciutat que l’acull. Aquesta voluntat d’implicar entitats i comerços en la celebració del certamen és el que ha dut als organitzadors a situar, per primera vegada, el punt neuràlgic de l’Ecoviure al centre de Manresa, al primer tram del Passeig.