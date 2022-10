La transició per impulsar les energies renovables és una opció que cada vegada es plantegen més empreses, com una alternativa davant l’augment dels preus de l’energia. L’autoconsum energètic els permet, en molts casos, ser més competitives i garantir la viabilitat econòmica, alhora que desenvolupar una activitat sostenible amb el medi ambient.

El president de la Pimec de la Catalunya Central, Esteve Pintó, apunta que, avui en dia, la transició energètica «no només respon a una sensibilitat mediambiental, sinó a una necessitat econòmica». En aquest sentit, assegura que les consultes sobre les instal·lacions de sistemes vinculats a les energies renovables s’han multiplicat en els darrers mesos, «a conseqüència de l’increment dels costos de l’electricitat».

Pintó assenyala que, actualment, la despesa energètica de la majoria d’empreses s’ha multiplicat per quatre, «un fet que convida a moltes companyies a fer el pas definitiu». També posa en relleu que, sovint, un dels factors que paralitza als empresaris a l’hora d’apostar per les energies renovables «és la inversió inicial que requereix la instal·lació». Tot i això, revela que, a hores d’ara, el temps d’amortització s’ha reduït, «si abans es necessitaven set anys per recuperar la inversió, ara aquest temps s’ha escurçat entre dos i quatre anys».

El president comenta que els ajuts estatals per a la substitució energètica també afavoreixen que l’àmbit de la indústria s’animi a impulsar el canvi. La majoria d’empreses, afirma, opten per optimitzar el seu consum energètic a través de les plaques fotovoltaiques. D’altra banda, també menciona els sistemes de generació compartida que, recentment, s’estan implantant en àrees industrials, com ara els polígons. «Es tracta d’un sistema en què les diferents instal·lacions es proveeixen d’una única planta fotovoltaica, capaç de distribuir l’energia en xarxa», explica Pintó. En la mateixa línia, destaca les conegudes com a comunitats energètiques, «que tenen un caràcter més cooperativista, i que realitzen la mateixa funció».

Malgrat l’increment del nombre d’instal·lacions, Pintó assenyala que encara queda molt camp per córrer. «Si pensem en els objectius marcats en l’agenda del 2030, per tal de millorar l’eficiència energètica, anem endarrerits». Aquest retard l’atribueix al fet que «encara hi ha poca instal·lació de plaques feta, no només en les teulades d’empreses i llars, sinó també en els camps, a causa de les traves legislatives que existeixen». Per aquest motiu, valora el context actual com una oportunitat per accelerar la transició energètica.