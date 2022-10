Un manresà a l’Olimp dels jocs de taula

Ferran Renalias Zueras és un dissenyador de jocs de taula de Manresa que ha situat una de les seves creacions entre els 10 jocs més esperats de la Fira d’Essen (Alemanya), el certamen internacional més gran del sector i el lloc de presentació habitual d’unes dues mil novetats.

Es tracta de la fira de jocs de taula més important de tot el món. Renalias és el coautor de quatre jocs de taula presents a la fira i tots ells es trobaven entre els 100 primers d’una llista de més de mil. De fet, «Lacrimosa», un joc editat per l’empresa catalana Devir, es va situar entre les novetats més desitjades i valorades.

Renalias és membre d’El Club del Joc del CAE, associació que promou els jocs de taula com a eina educativa, com a element cultural i com a alternativa de lleure.

També és membre de LUDO, l’associació espanyola de dissenyadors de jocs.

Els quatre jocs que ha presentat són Take a Seat; Insecta: The ladies of entomology; 1998 ISS i Lacrimosa.

D’aquest darrer es van vendre les mil còpies en una edició en 5 idiomes (català, castellà, anglès, portuguès i italià). Va ser un dels 10 jocs més esperats de la fira i les cues a l’estand de Devir, per adquirir aquest joc, conjuntament amb la resta de novetats, van ser de les més grans de la fira. En poc més d’un dia es van vendre totes les còpies, constatant l’interès que havia despertat el joc per part de les persones assistents a la fira.

Del joc 1998 ISS es van esgotar les 300 còpies que portava l’editorial Looping Games en un dia i mig. Aquest joc forma part de la línia 19XX, jocs ambientats en un succés del segle XX, en una caixa petita però amb una profunditat elevada. Les diferents persones que van passar per l’estand de l’editorial responien a l’interès de la temàtica de l’espai tractada en una visió històrica i realista, al mateix temps de l’afany d’adquirir un nou títol de la col·lecció.

Insecta: The Ladies of entomology va tenir molt bona acollida, esgotant les 400 còpies que hi havia a la fira durant l’últim dia. El joc destaca per ser un homenatge a diferents dones que durant els segles passats van dedicar esforços i dedicació a l’entomologia, una ciència considerada menor. Mitjançant unes regles senzilles i pensades pel públic familiar, el joc destaca per unes il·lustracions acurades de 25 insectes diferents, així com una estètica antiga.

Take a Seat va presentar bons nivells de vendes, sense arribar a esgotar-se. El joc destaca per innovar dintre del segment de jocs Roll&Write (tirar un dau i escriure), ja que l’atzar queda substituït per la interacció entre les diferents persones de la partida, a part de que temàticament simula la venda d’entrades que es podria veure en una pàgina web d’un teatre.

Renalias va néixer l’1 d’agost del 1978 a Manresa. Va ser cap a l’Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch. És llicenciat en matemàtiques i màster en matemàtica financera.

Apassionat de la cultura del joc, posa en valor la socialització, el sentit tàctic, l’empatia i la capacitat lògica que exercita aquesta valuosa eina de lleure.

"Take a Seat" Cocreat amb Eloi Pujadas

1-6 persones, 30', 8+

Editat per Salt&Pepper Games

És el dia de l'estrena, on els millors musicals de la ciutat competeixen per omplir els teatres durant setmanes i setmanes. Perquè la vostra estrena tingui el màxim èxit, haureu d'atreure i asseure el públic als millors llocs possibles. Aquesta no serà una feina fàcil. La paraula va córrer i les celebritats, autoritats i premsa més importants no es volen perdre aquest esdeveniment glamurós. Seràs capaç de trobar els millors seients? Ara, si em disculpeu, el "Show ha de continuar!"

Take a Seat presenta una mecànica innovadora anomenada Share & Write on l'aleatorietat es crea per la interacció del jugador (en lloc d'un dau o una carta). En cada torn els jugadors rebran un panell de reserves i hauran de decidir si utilitzar l'habilitat de l'acomodador o obtenir punts directes. Després hauran de marcar una reserva al tauler de la seva dreta o esquerra (segons el torn) ratllant qualsevol dels 4 tiquets del panell de reserves. Finalment hauran d'assignar seients al teatre marcant el contorn i els cercles que corresponen a les peces seleccionades en el pas anterior.

El joc té 14 torns. Un cop finalitzat es passa a la puntuació final. Hi ha 3 àrees per puntuar: targetes d'objectiu, majories de reserva i bonificació d'acomodador. Els jugadors sumen tots els punts per obtenir la puntuació total. El jugador amb la puntuació més alta guanya la partida

"Insecta: The ladies of entomology" Cocreat amb Eugeni Castaño

2-4 persones, 45', 10+

Editat per Mont Tàber - GdM

Els insectes són una forma de vida abundant i exitosa del nostre planeta, amb cinc milions d’espècies diferents. Habiten la Terra des de fa 250 milions d’anys, mentre que els humans des de tan sols 2 milions. Es considera, per exemple, que hi ha 10 vegades més espècies de Lepidòpters (papallones) que espècies d’ocells i mamífers juntes. La ciència que estudia els insectes, l’entomologia, va ser considerada fins al s. XIX una ciència de la naturalesa auxiliar, un xic banal i fins i tot infantil. Poc a poc es va fer evident la importància d’aquest camp científic i en especial el treball de les grans investigadores que s’hi van dedicar. La història de l’entomologia no pot ser explicada sense la intervenció d’aquestes dones increïbles que, en molts casos, ni tan sols eren acceptades com a membres de les societats científiques. Assumeix el paper d’una de les cinc investigadores del joc i recorre el món amb l’objectiu de formar una col·lecció d’insectes que compleixi amb els encàrrecs de les institucions científiques. Amplia la teva col·lecció a mesura que progressa el joc i aconsegueix reconeixement per la teva tasca científica.

"1998 ISS" Cocreat amb Gerard Ascensi

1-4 persones, 60', 12+

Editat per Looping Games

El 1998 l'agència espacial russa ROSCOSMOS va llançar el coet Soiuz amb la missió de posar el mòdul Zaryà en òrbita, donant origen a l'Estació Espacial Internacional (ISS). Al costat de la NASA i agències espacials de Canadà, Japó i Europa, la ISS ha crescut i ha permès a la ciència projectar nombroses investigacions fins avui.

El 1998 ISS podràs emular les grans agències espacials: entrenaràs astronautes, planificaràs experiments, elaboraràs plans de treball, coordinaràs les etapes d'enlairament de llançadores i el reemplaçament d'homes i dones ja en òrbita, a més de realitzar experiments i rutines de manteniment de la ISS.

"Lacrimosa" Cocreat amb Gerard Ascensi

1-4 persones, 90', 14+

Editat per Devir

Wolfgang Amadeus Mozart ha mort. La seva última acció conscient al seu llit de mort va ser compondre el moviment Lacrimosa del seu Opus Requiem. Vostè, com un dels seus patrocinadors, es reunirà amb la vídua per participar per darrera vegada en el finançament de les obres del geni austríac. A més, recordaràs i tornaràs a explicar tots els teus records al costat de Mozart per tal d'assegurar-te que et retrata sota la millor llum a l'hora d'escriure les seves memòries per entrar a la història com el mecenes més important de Mozart.

A Lacrimosa, els intèrprets prenen els papers de mecenes del difunt músic, contribuint amb els seus fons a les obres del compositor per darrera vegada. Durant el joc, jugues en dues línies de temps diferents: el present i el passat. En el present, encarregues les parts que falten del Rèquiem a altres compositors per tal de completar-lo. A l'hora de desenvolupar esdeveniments passats, el joc es desenvolupa en cinc èpoques en què contribueixes comprant noves composicions del compositor per vendre-les o exposar-les, l'acompanyes en els diferents viatges per les principals corts i teatres d'Europa i aplegues els recursos que necessites en per donar suport al músic durant la seva carrera.

Durant el joc, jugues a cartes d'una mà limitada que milloraràs a mesura que avança el joc. Aquestes cartes es poden jugar com a accions o com a generadors de recursos, i els jugadors han d'optimitzar els seus recursos i finances per donar suport a la seva millor versió de la història i la seva relació amb Mozart.