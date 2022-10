El món ha descobert la Manresa de Shakira. La cantant colombiana ha compartit aquest dimecres el videoclip oficial que va gravar a la capital bagenca del seu nou senzill, Monotonía. El vídeo de la bachata que va rodar la cantant a principis de setembre amb el porto-riqueny Ozuna s'ha publicat oficialment a totes les plataformes aquest dijous a les dues de la matinada, tot i que l'artista ja havia avançat en els darrers dies les primeres imatges de la producció.

En la gravació, Shakira apareix fent la compra a l'interior del supermercat Llobet del carrer Roger de Flor de la Sagrada Família, que es va convertir per al rodatge en un comerç especialitzat en la venda de productes asiàtics. La cantant es passeja pels passadissos del local amb actitud despreocupada, afegint productes a la seva cistella, mentre de fons sona Te felicito, el primer senzill del nou àlbum de l'artista que encara no té data de publicació. A l'escena també hi apareix Ozuna i una figura masculina vestida amb una dessuadora que dona l'esquena a la càmera. Tot d'una, la cantant es posa a plorar. La tornada del senzill diu justament el que la colombiana ja havia publicat a les xarxes: «No fue culpa tuya, ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía».

Pocs segons més tard, Shakira rep un tret amb un bazuca que li deixa el pit perforat. La cantant recull el seu cor del terra i canvia d'escenari. Aquest cop apareix a l'entrada del carrer Jaume I, un dels punts més cinematogràfics de la ciutat, on deambula sagnant amb l'òrgan a la mà, entre transeünts i cotxes de policia.

La cançó de desamor és el segon senzill del pròxim àlbum de Shakira després de la publicació de Te Felicito, la popular cançó que va fer amb Rauw Alejandro i que va encapçalar, entre altres, la llista Billboard "Latin Airplay" a principis d'enguany. El tema és, a més, el primer que publica l'artista després de separar-se de Gerard Piqué, amb qui té dos fills i va ser la seva parella en els últims dotze anys fins que al juny passat va anunciar la seva separació per una presumpta infidelitat per part del futbolista. Justament, el passat 21 de setembre, la colombiana va dir en una entrevista amb Elle que per a ella escriure música és com anar al psiquiatre, "només que més barat" i que l'ajuda a sanar.

Més de set milions de visualitzacions

El videoclip, que ja acumula més de 7 milions de visualitzacions, va ser codirigit per Shakira i Jaume de LaIguana, un dissenyador espanyol amb el qual la colombiana porta treballant més de 15 anys. Després del llançament de Monotonía, la cantant ha agraït als seus fans el suport rebut en els darrers mesos: «Gràcies a Ozu i a tots vostès pel suport i el carinyo que m’han donat des del rodatge fins al llançament d’aquesta cançó. Espero que els agradi».

L'enregistrament del vídeo, que es va fer la nit del 10 a l'11 de setembre a Manresa, va generar molta expectació entre els veïns del municipi, que van enregistrar l'estada dels dos cantants a la ciutat amb vídeos i fotos que han fet la volta al món.