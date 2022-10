«N’estem fins a les castanyes». Aquest és el lema de la castanyada reivindicativa que ha organitzat l’Associació de Veïns de Mion-Puigberenger per al proper 27 d’octubre, a partir de les 5 de la tarda, als baixos del local del 9Kasal.

La intenció és donar a conèixer el malestar del barri que, tal com lamenta l’ens veïnal, «fa anys que tenim els mateixos problemes: l’excés de velocitat en carrers troncals, rierades cada cop que plou al camí de la Gravera, cagarades a les voreres, forats i voreres aixecades, camins al Poal, Mas d’En Pla i al Puigberenguer mal cuidats... Ja n’estem fins a la castanya que ens prenguin contínuament el pèl», rematen.

Per tots aquests motius, el dia de la castanyada, a més de menjar coca i castanyes, llegiran un manifest, penjaran pancartes i posaran en marxa els actes reivindicatius que tenen previstos.

Reclamen que «la Mion, el Puigberenguer, el Poal i el Mas d’en Pla també som Manresa i no només volem que se’ns recordi quan la gent surt a fer esport després d’una pandèmia o quan arriba el cap de setmana; no només volem McDonald's, Mercadonas, centres escolars o vies verdes perquè en gaudeixi tota la ciutat, no només volem bones paraules, també volem sentir-nos que formem part de Manresa, volem que se’ns cuidi, volem que se’ns escolti, volem que s’actuï, ja".