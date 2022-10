Fem Manresa ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament de Manresa perquè hi hagi bus nocturn entre poblacions del Bages i Barcelona.

La moció insta la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona a la creació d’una línia d’autobús nocturn entre Barcelona i les principals poblacions de la comarca del Bages.

El grup municipal vol que l'Ajuntament participi activament en la definició del servei de la línia de bus nocturn, junt amb la resta d’agents implicats, tot procurant que se segueixin criteris de perspectiva de gènere i que se satisfaci tant la demanda vinculada a activitats de lleure com la vinculada a la mobilitat laboral.

Fem Manresa afirma que el servei de bus, el qual hauria de complementar el transport ferroviari, té una cobertura temporal pràcticament igual o inferior a la del tren pel que fa a la connexió amb Barcelona.

La primera i última sortida de la línia de MonBus des de Manresa cap a Barcelona són a les 5:35h i a les 22:15 h, mentre que la primera i última arribada a Manresa són a les 6:00 h i a les 23:55 h. La cobertura temporal de transport públic de Manresa amb el nord del Bages, és molt inferior.

Horaris reduïts

Només és possible fer-la amb bus, i els horaris són molt reduïts.

Així, a l’Eix Cardener, trobem que la línia 1446 que connecta Manresa amb Solsona (i que fa parada a Santpedor, Súria i Cardona), la primera expedició surt de Cardona a les 6.35h (amb arribada a Manresa a les 7.13h i a Barcelona a les 8.25h), mentre que l’última surt a les 19.20h (amb arribada a Manresa a les 20.05h, coincidint amb final de trajecte).

Per tant, en cap cas aquesta línia amplia la cobertura temporal de la connexió.

Pel que fa a l’Eix Llobregat, la línia 225 que fa el trajecte entre La Pobla de Lillet i Barcelona, amb parada a Sallent, Balsareny i Navàs, la primera expedició surt de Navàs a les 6.04 (amb arribada a Barcelona a les 7.06), mentre que l’última surt a les 20.04 (amb arribada a Barcelona a les 21.06h).

En aquests horaris, no es fa parada a Manresa.

Les connexions de Manresa amb els pobles veïns més propers tampoc amplia gaire la cobertura temporal de la connexió. Així, la línia Manresa-Sant Joan de Vilatorrada (Sagalés) té servei entre les 5.15h i les 23h entre setmana, dissabtes entre les 5.15 i les 24h, i diumenges entre les 6h i les 22.40h.

Pel que fa a la línia que fa Manresa-Sant Fruitós de Bages-Navarcles (Sagalés) entre setmana fa serveis entre les 6.20h i les 22.30h, dissabtes de les 7.20h a les 22h, i diumenges de 10.50 a 21h.

Els caps de setmana, la cobertura temporal de l’R4 decreix considerablement, fent el primer trajecte des de Manresa a les 6.27h i l’últim a les 21.27; mentre que l’últim tren que surt de Barcelona (plaça Catalunya) amb arribada a Manresa és a les 22.12h (arribant a Manresa a les 23.35h).

Pel que fa a la R5 els horaris en cap de setmana es mantenen igual que entre setmana. I pel que fa al servei de Monbus, els horaris també es veuen reduïts, sobretot pel que fa a les sortides al matí: amb sortides de Manresa entre les 6.15h i les 21h; i sortides de Barcelona entre les 8h i a les 22.35h, per tant, amb l’última arribada a Manresa a les 23.55h (en aquest cas es manté igual que entre setmana).

La pràctica inexistència de transport públic durant aquest interval d’horari nocturn, doncs, porta al que alguns cops s’anomena “efecte Ventafocs” del transport públic, pel qual no es pot anar a fer certes activitats culturals i de lleure, o anar a sopar o a realitzar determinades feines que acaben tard amb transport públic, ja que no hi ha una oferta que permeti fer el trajecte de tornada.

De forma similar, tampoc poden fer-se aquest tipus d’activitats si són totalment nocturnes o comencen durant la nit -per a les quals no hi ha oferta de transport públic tampoc per al trajecte d’anada.

Aquestes circumstàncies tenen com a conseqüència haver de dependre del vehicle privat per desplaçar-se, tot provocant un augment del seu ús no tan sols durant la nit, sinó també de dia -perquè per tal de disposar del vehicle privat a la tornada, sovint, cal utilitzar-lo també en l’anada.