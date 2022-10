Durant els dies 29 i 30 d'octubre i 5 i 6 de novembre, després de dos anys posposat per la pandèmia de la covid-19, tornarà a Manresa el Passatge del Terror amb un nou emplaçament: l’Anònima. Organitzat per Xàldiga, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, el Passatge del Terror tindrà passis cada 15 minuts, des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit, el dissabte 29 d’octubre i el 5 de novembre; i de 6 de la tarda a 11 de la nit els diumenges 30 d’octubre i 6 de novembre. Les entrades tenen un preu de 5 euros, i es poden reservar a través de la web www.manresaturisme.cat.

Totes les novetats del Passatge del Terror 2022 han estat presentades avui pel tinent d'alcalde de Turisme i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet Piqué; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda Lari; i el representant de Xàldiga, Lluís Roca Gómez.

Joan Calmet ha manifestat la “satisfacció” per presentar la 4a edició del Passatge del Terror -les tres primeres es van celebrar els anys 2017, 2018 i 2019- i ha agraït el treball de Xàldiga per fer-la possible “posant, com sempre, implicació, motivació i molta imaginació”. Per al regidor de Turisme, el Passatge del Terror és una aposta “molt atractiva que té molt seguiment” i ha recordat que, en total, durant les tres primeres edicions, hi van passar “prop de 3.600 persones”.

Amb l’Anònima es guanya més espai

Després de les reeixides edicions anteriors, aquest any el Passatge del Terror deixa el carrer del Balç per ubicar-se al recinte de l’Anònima. Aquest canvi s’havia d’efectuar el 2020, ja que en aquell moment el Balç es trobava en obres i es va optar per l’Anònima com a espai alternatiu. Tot i que les obres al carrer medieval ja estan acabades, l’organització del Passatge del Terror ha decidit mantenir el canvi, atès que l’Anònima ofereix més espai i unes instal·lacions que permeten potenciar l’experiència de terror.

Albert Tulleuda ha recordat que “va néixer pensat per al carrer del Balç, amb racons foscos i amagats. Tot i l’èxit, van constatar que s’havia quedat petit”. El gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha afirmat que aquest canvi a l’Anònima, “amb la pàtina i les cicatrius del seu passat industrial pot ajudar a donar més caliu encara a la proposta d’enguany”.

Un equip de 25 persones al servei de l’espectacle

Lluís Roca ha manifestat que, per aquesta edició, s’ha escollit la Revolució Industrial com a temàtica del Passatge del Terror, aprofitant les infraestructures i la història que té l’espai on s’ubica enguany. Els qui s’atreveixin a participar, hauran de descobrir el motiu perquè les persones que entren a la central elèctrica de l’Anònima no en surten.

El representant de Xàldiga ha explicat que un equip de 25 persones -entre actors, actrius i tècnics- participaran en l’espectacle “que ocuparà la primera planta i la planta baixa, amb espais amagats que ara estan tancats al públic”. Ha subratllat que “no té res a veure amb Halloween. Aquest espectacle -que té una durada aproximada de 12 minuts- està en la línia de pel·lícules de por més familiars.

Petita fira de tardor a l’exterior de l’Anònima

Des de l’organització s’informa que el recorregut no serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda i que no està recomanat per a menors de 10 anys. A l’exterior de la nau de l’Anònima s’hi instal·laran algunes parades de menjar i artesania, on es podran comprar begudes, creps, castanyes i altres productes.