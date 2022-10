El sorteig de la Loteria Primitiva celebrat aquest dijous ha deixat un premi de 47.265,78 euros a Manresa. Es tracta d'un dels quatre premis de segona categoria (5 encerts) validat a l'administració número 4 de la capital bagenca, situada al número 2 del carrer Sant Antoni Maria Claret.

A l'estat espanyol, tres de les quatre butlletes de segona categoria (5 encerts i 1 estrella) premiades han estat segellades a Catalunya. A banda de la manresana, els altres dos premis d'aquesta categoria han caigut a Badia del Vallès (Barcelona) i a Lleida.

La Loteria Primitiva d'aquest dijous no ha tingut cap encertant de primera categoria (5 encerts i 2 estrelles) i, per aquest motiu, el pot acumulat puja a 10.928 milions d'euros. La combinació premiada del sorteig del 20 d'octubre està formada pels números 29, 5, 11, 17, 43 i 8. Com a complementari ha sortit el 38 i el 3, com a reintegrament.